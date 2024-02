Procuradoria da Mulher da Câmara recebe deputada Ana Perugini

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, nesta sexta-feira (23/02), a visita da deputada estadual Ana Perugini, que conheceu a Procuradoria da Mulher do Legislativo barbarense. Na ocasião, ela foi recepcionada pelas vereadoras Esther Moraes e Kátia Ferrari. O encontro contou, ainda, com a presença da subinspetora da Guarda Municipal Juliana Tavares Rodrigues, presidente do Conselho Municipal da Mulher e responsável pelo programa “Anjo da Guarda da Mulher”, da vereadora piracicabana Rai de Almeida, da presidente da Comissão da Mulher Advogada, Fernanda Fachine, e da conselheira estadual da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Awdrey Kokol.

Na Procuradoria da Mulher, Ana Perugini falou sobre a violência contra a mulher e, especialmente, a respeito da violência política de gênero. Ela destacou que, no ano passado, enquanto integrante da Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres, da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), encaminhou, ao Ministério Público Estadual, um pedido para que seja estabelecido um protocolo para recebimento e encaminhamento de denúncias de violência política contra vereadoras nas cidades paulistas.

Segundo a deputada, é crescente o número de ocorrências de violência e de intimidação contra vereadoras. “Em muitos municípios, essas parlamentares têm dificuldades de levar adiante denúncias, apurações e punições, tendo em vista as relações de poder local”, explicou, destacando a necessidade de apoio do MP-SP às mulheres vítima de violência no parlamento.

Ainda em sua agenda no Município, Ana Perugini também visitou a Rádio Brasil, onde concedeu entrevista, e a cooperativa de reciclagem Juntos Somos Fortes.