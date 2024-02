Verão Espetacular de Americana leva 4,5 mil à Praia dos Namorados

O 2º Torneio de Verão Esportes de Areia, promovido pela

Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Esportes, levou um público rotativo de 4,5 mil pessoas à Orla da Praia dos Namorados neste fim de semana. No sábado (24), ocorreram as partidas de futevôlei masculino nas categorias Estreante, Iniciante e A+B, além da categoria Misto. Neste domingo (25), foram três categorias do vôlei de praia: Masculino, Feminino e Misto 4×4. O torneio reuniu mais de 200 participantes de Americana e outras 30 cidades.

“O esporte tomou conta mais uma vez da Praia dos Namorados com a segunda edição do Torneio de Verão. O incentivo à prática das modalidades, de atividade física em geral, é parte importante do nosso governo desde o início. Parabéns aos competidores e ao público que compareceu para prestigiar nosso evento”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Mais um evento muito bonito que movimentou Americana neste fim de semana. Foram dois dias de alegria e lazer para as famílias e atletas. Estamos muito satisfeitos com o sucesso do 2º Torneio de Verão Esportes de Areia”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A classificação do vôlei de praia foi a seguinte:

Categoria Masculino

1º – Luiz e Bonilha – R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2º – Flavio e Eduardo – R$ 700,00 + troféus e brindes

3º – Thiago e Arthur – R$ 400,00 + troféus e brindes

4º – Misael e Isak – R$ 200,00 + troféus e brindes

Categoria Feminino

1° – Aninha e Carol – R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2° – Jéssica Borges e Elessandra – R$ 700,00 + troféus e brindes

3° – Ariele e Jade – R$ 400,00 + troféus e brindes

4° – Fernanda e Alessandra – R$ 200,00 + troféus e brindes

Categoria Misto 4×4 (premiação com troféus e brindes)

1º – Malangos

Tatiana, Cahe, Dábila e Leandro

2º – Winks

Gabriel, Talita, Eduardo e Ana Laura

3º – Praia Club

Daniel, Maria Rita, Ricardo e Mhanuelle

4º – Os Resenhas

Adelson, Vanessa, Guilherme e Bianca

Confira os resultados do futevôlei, no sábado:

Categoria A+B

1º – Esquerda e Mandela – R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2º – Léo e Willian – R$ 700,00 + troféus e brindes

3º – Edão e Vini – R$ 400,00 + troféus e brindes

4º – Pedro e Joan – R$ 200,00 + troféus e brindes

Categoria Iniciante

1º – Vinicius e Walkinho – R$ 500,00 + troféus e brindes

2º – Patrick e Daniel – R$ 300,00 + troféus e brindes

3º – Lucas Porto e Marcos – R$ 200,00 + troféus e brindes

4º – Yuri Lucca e Rodrigo – R$ 100,00 + troféus e brindes

Categoria Estreante (premiação com troféus e brindes)

1º – Juliano e Buchecha

2º – Gustavo e Gabriel Berse

3º – Lauro e Rafa Estiga

4º – Uesly e Wendrew

Categoria Misto (premiação com troféus e brindes)

1º – João Amorim e Amanda

2º – Brisa e Diogo

3º – Mayannara e Guilherme

4º – Alline e Raul

“Missão cumprida! Quero agradecer a todos que se envolveram na organização do nosso torneio, aos atletas, ao público presente, ao prefeito Chico e ao vice Odir pelo incentivo ao Esporte”, falou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A estrutura contou com quatro quadras de areia, tenda de hidratação, mesa de frutas, arbitragem profissional, arquibancadas, praça de alimentação com food trucks e espaço kids, além de atrações musicais.

O evento teve o apoio dos seguintes patrocinadores: Trevilub e Gismar Redes Esportivas (ouro), Crema Supermercados, Ademicon, Renovecom Marketing, Construtora Citz, Mr. Chico e SOS Telecom (prata) e Bolo da Isa, AVT Incorporadora, Kalango Cervejaria, Naty Faraone, Araújo Júnior Imóveis, Bueno´s Pizza Quadrada, Duo Performance Fisioterapia, DEF Comunicação e Água Levíssima (bronze).

