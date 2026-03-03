Humorista Tatá Mendonça é atração com stand-up comedy em Hortolândia

Espetáculo Hortocity Comedy será nesta quarta-feira, dia 4, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos; evento integra programação da Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura

Transformar a deficiência em uma ferramenta de inclusão e conexão com o público. É com esse espírito que Tatá Mendonça é reconhecida como uma das revelações do stand-up comedy no Brasil. A humorista é a convidada do espetáculo Hortocity Comedy, nesta quarta-feira, dia 4.

O evento será às 20h no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. O teatro abre para o público às 19h30. A classificação indicativa é de 16 anos. O espetáculo integra a Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura. A semana acontece de 01 a 08/03. A programação pode ser acessada por meio deste LINK.

Nascida na cidade de Guarulhos, Tatá Mendonça é conhecida por ser a primeira humorista negra cega no stand-up comedy nacional. Tanto que ela usa a alcunha de “A cega na comédia”. Formada em Relações Públicas, iniciou sua carreira em 2022. Antes de fazer o público rir, Tatá foi atleta paralímpica, tendo conquistado mais de 50 medalhas nas modalidades futsal e goalball.

Os anfitriões do Hortocity Comedy são Zé Neves e Luiz Paixão, que dão as boas-vindas ao público com muitas piadas.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

