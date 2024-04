Promover exames práticos cada vez mais eficientes na formação de condutores é, sem dúvida, um desafio que atinge não só os Detrans, mas, também, traz benefícios a toda população, ao passo em que com avaliações mais estratégicas o trânsito passa a ser formado por condutores mais bem preparados e, assim, as vias se tornam cada vez mais seguras. Uma novidade, no entanto, que tem tornado esse processo mais ágil, é o uso da inteligência artificial, tema que foi debatido nesta quinta-feira (4) no Encontro Nacional de Detrans, sediado na Paraíba, que acontece entre os dias 3 e 5 de abril no Intermares Hall.

O coCEO da Vsoft, Daniel Targino, empresa que também é paraibana e está há quase 24 anos no mercado, ressaltou o quanto o uso da inteligência artificial pode solucionar dores recorrentes em todos os Detrans. “A solução, quando é desenvolvida, tem sobretudo que solucionar uma dor do mercado, e o que nós vimos, quando visitamos diversos Detrans, é que uma dor muito comum era o exame prático. Mas analisando as normativas percebemos que é possível fazer com que a inteligência artificial seja uma aliada nesse processo – não que ela vá substituir o ser humano, mas com as soluções oferecidas pela Vsoft, por exemplo, esse passa a ser um auditor dos dados gerados pela IA durante o exame”, disse.

Uma opção entre os formatos do exame prático é o prancheta digital, modalidade em que um dispositivo móvel monitora a realização da prova através da captação de áudio e vídeo do candidato em tempo real. “Além da vantagem principal, que é a segurança durante todo o fluxo de realização da prova, com dados tratados com mecanismos reforçados de transmissão como criptografia de ponta a ponta e armazenamento de dados em nuvem, há também a segurança do processo, uma vez que o sistema utiliza ferramentas como validação biométrica de candidatos e de examinadores para garantir a idoneidade do processo”, ressaltou Daniel Targino, da Vsoft.

Fora isso, ainda é possível fazer com que mais candidatos sejam atendidos em menor tempo, tendo em vista que o examinador passa a poder executar as atividades com mais agilidade, e traz também benefícios econômicos, com a economia com custos de papéis dentre outros recursos.

Novidade – Tendo em vista o processo de adequação dos Detrans necessário para o uso da inteligência artificial, uma nova opção oferecida pela Vsoft é a versão intermediária da prancheta digital, em que a IA capta o vídeo e o áudio na realização do exame prático, sem ser necessário toda a telemetria. O exame prático e a prancheta digital são soluções aplicadas junto aos órgãos regulamentadores competentes de cada estado, portanto, a implementação depende da legislação vigente. Para conhecer mais sobre as soluções, acessewww.vsoft.com.br.

Encontro Nacional dos Detrans – Realizado entre os dias 3 e 5 de abril, o evento é realizado pela Associação Nacional dos Detrans, tratando de temas que possibilitem um trânsito mais seguro. O governador da Paraíba, João Azevêdo, destacou, na abertura, a importância do evento na troca de experiência para um trânsito responsável. “Os Detrans do Brasil estão na Paraíba hoje para trocar experiência, para aprender com a experiência exitosa em outros estados. É muito importante a realização de um evento como esse para uma troca real — atualização de legislações de trânsito, ou seja, um conjunto de coisas que vai ser discutido e que vai beneficiar o trabalho de todos os Detrans”, afirmou, agradecendo a organização por ter escolhido a Paraíba como sede do evento.