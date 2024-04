Palmeiras bate Santos (2-0) e garante Tri depois de 90 anos

O Palmeiras conseguiu virar a vantagem do Santos

e chegou ao tricampeonato paulista depois de 90 anos. Este foi o 10o título do técnico Abel Ferreira, que se torna o maior dono de títulos da história do clube ao lado do mítico Osvaldo Brandão.

O primeiro jogo foi 1 a 0 pro Peixe e neste domingo o Verdão fez 2 a 0, fechando a conquista no tempo normal.

O JOGO- O Palmeiras foi pra cima desde os primeiros minutos aproveitando a velocidade do atacante Endrick.

O Santos também dava suas estocadas assustando o goleiro palmeirense.

O zagueiro Gil (Santos) salvou um gol em cima da linha.

Aos 30’, o Palmeiras fez uma jogada de velocidade e Endrick se chocou com o goleiro santista. O VAR chamou o arbitro e anotou o pênalti.

O segundo tempo começou muito aberto com várias chances de gol dos dois lados.

Depois de pressionar bastante, o Palmeiras fez o segundo com Aníbal Moreno. Flaco Lopez, dentro da área ajeitou de cabeça e Moreno concluiu para o gol.

Atrás no placar, o Santos tentou pressionar e deu espaço para os contra ataques verdes, mas o jogo seguiu no placar que dava o título ao time da capital.

