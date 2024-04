O Programa “Bolsa Família” e o “Cadastro Único” são ferramentas cruciais para promover o acesso a serviços essenciais de Educação, Saúde e Assistência Social para famílias em situação de vulnerabilidade. Em Nova Odessa, o trabalho da Prefeitura, através da equipe técnica da Diretoria de Gestão Social e Cidadania, mostra o compromisso com a orientação sobre as condicionalidades e a garantia do acesso aos serviços básicos.

Esse trabalho permitiu que a cidade seja um exemplo de eficiência no acompanhamento das famílias beneficiárias, superando assim os índices estabelecidos pelas médias nacionais e alcançando 96,6% na Educação e 85,8% na Saúde. Os dados são do sistema do próprio Governo Federal.

“As condicionalidades do Programa Bolsa Família e Cadastro Único são de grande importância, pois o aumento da renda familiar, associado aos cuidados relativos à Saúde e à frequência escolar, auxiliam no combate da pobreza e reduz as desigualdades sociais”, explicou a coordenadora de Cadastro Único na cidade, Cristina Bellinati Bizoto.

“Um dos maiores desafios da Assistência Social é criar programas e projetos que atendam as crianças e adolescentes da cidade. Ver os índices da Saúde e Educação maiores que a média nacional gera um sentimento de gratidão e dever cumprido, diante de todo o trabalho realizado durante o último ano”, acrescentou a diretora de Gestão Social, Priscila Peterlevitz Leal.

EDUCAÇÃO

Em novembro de 2023, 1.911 beneficiários entre 4 e 18 anos foram acompanhados, alcançando uma cobertura de 96,6% na Educação – e superando significativamente a média nacional de 80,0%. “Este sucesso é atribuído aos esforços contínuos da gestão municipal do Bolsa Família e Cadastro Único em identificar e apoiar as famílias, garantindo que todas as crianças e jovens estejam devidamente matriculados e frequentando a escola”, ressaltou Priscila.

SAÚDE

Já o acompanhamento das condicionalidades de Saúde também tem sido priorizado em Nova Odessa. Embora o registro das informações também tenha sido afetado durante a pandemia, a cidade garantiu que as famílias continuassem recebendo os serviços essenciais. Em dezembro de 2023, 2.603 beneficiários foram acompanhados na área da Saúde, atingindo uma cobertura de 85,8%, acima da média nacional de 78,9%.

“Embora os resultados sejam promissores, Nova Odessa tem o compromisso em manter altos padrões de acompanhamento nas áreas de Educação e Saúde. Isso inclui ações contínuas de orientação às famílias, busca ativa de beneficiários e integração entre os setores de Educação, Assistência Social e Saúde para enfrentar as vulnerabilidades e garantir o pleno acesso aos direitos sociais”, completou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.