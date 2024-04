Dois moradores de Sumaré ganham R$250 mil cada no VidaCap Campinas

Dois moradores de Sumaré dividiram o prêmio principal de R$500.000,00 do VidaCap Campinas neste domingo. Cada um leva pra casa R$250.000,00 livre de impostos.

Além da dupla, mais dois sortudos, também de Sumaré, conquistaram R$20 mil e R$30 mil.

No Giro da Sorte, que sorteou 50 prêmios de R$2.000,00, mais 5 moradores de Sumaré embolsaram a quantia, além de 1 morador de Nova Odessa.

Já no VidaCap Limeira, 2 moradores de Americana dividiram entre 4 ganhadores o prêmio de R$30.000,00, levando pra casa R$7.500,00 cada.

