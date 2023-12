Ibovespa atinge 128 mil pontos e dólar tem forte queda

O Ibovespa chegou a atingir 128 mil pontos impulsionado

por projeções otimistas da XP para 2024, contrastando com a queda de 8% das ações da Braskem devido ao potencial colapso de uma mina em Maceió. Enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reconhece melhorias na expectativa de inflação, mantém cautela sobre os cortes da taxa básica de juros, e o governo reafirma o compromisso com o déficit zero em 2024.

Internacionalmente, Jerome Powell, do Fed dos EUA, adota uma postura prudente, enfatizando a necessidade de agir com cuidado diante de riscos mais equilibrados, descartando corte de juros no momento.

Este cenário complexo reflete a sensibilidade do mercado, com otimismo em alguns aspectos, mas desafios persistentes e a interdependência entre fatores locais e externos moldando o ambiente de investimento.

Câmbio

O desempenho do dólar hoje (1) foi marcado por uma trajetória de queda, refletindo a reação às declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Inicialmente, a moeda norte-americana começou o dia em queda, cotada a R$ 4,9099, porém, perdeu ainda mais valor ao longo do dia, atingindo o patamar de R$ 4,8794, representando uma queda de 0,74%.

A fala de Powell destacou os efeitos da política monetária mais restritiva na desaceleração da inflação. Este movimento foi evidenciado pelo Ibovespa atingindo seus níveis mais altos do dia em simultâneo à queda do dólar. A manutenção da possibilidade de futuras elevações dos juros pelo Fed não fechou completamente as portas para tal cenário, mas a mensagem sobre a eficácia das medidas atuais pareceu respaldar a queda do dólar em relação ao real.

O indicador DXY, comparando o dólar com outras moedas, também registrou uma queda de 0,18%, indicando um enfraquecimento global do dólar em relação a uma cesta de moedas estrangeiras.



