Aparentemente, ter boas ideias envolvendo a inteligência artificial não parece ser um problema dentro das empresas brasileiras — mas executá-las, sim.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante um estudo recente, que ouviu profissionais de diferentes áreas e regiões, 88% dos brasileiros ouvidos disseram já ter pensado em criar produtos, automações ou soluções promissoras com IA, mas esbarraram na dificuldade de colocá-los em prática.

Os dados são da Conquer, escola de negócios que oferece cursos de liderança e desenvolvimento profissional e que, nas últimas semanas, investigou como pessoas de setores variados utilizam a IA no dia a dia, entre o uso de agentes e os desafios para passar do uso básico a aplicações mais estratégicas.

Na prática, embora a tecnologia já esteja bastante presente na rotina corporativa, o estudo mostra que boa parte dos profissionais ainda se encontram em estágios iniciais de uso: 56,6% se definiriam, hoje, como usuários de nível “básico”, recorrendo às ferramentas para tarefas pontuais, como produzir textos, gerar imagens e responder perguntas.

Quais os principais usos da IA no ambiente de trabalho em 2026?

Se, há alguns anos, o uso da inteligência artificial estava restrito a certas áreas, em 2026, é possível dizer que tais tecnologias já se consolidaram no dia a dia de muitas empresas brasileiras — movimento que, como evidencia a Conquer, deixou de ser novidade para se tornar parte da rotina em diferentes setores e funções.

Quando questionados pela escola de negócios, a maioria dos profissionais confirmaram que interagem com essas ferramentas há algum tempo. De acordo com o estudo, 30,4% deles já utilizam IA por cerca de seis meses a um ano, enquanto 41% afirmaram fazer uso de soluções como o ChatGPT e Gemini há mais de um ano, indicando uma adoção consistente dentro dos escritórios.

Em um contexto descrito por muitos como a “era da IA agêntica”, mais do que presente, a tecnologia também vem ganhando novas camadas de aplicação no ambiente corporativo. Quando o assunto são os agentes de IA, por exemplo, 55,8% dos entrevistados compartilharam utilizá-los no dia a dia para a geração de conteúdo, bem como para analisar dados, extrair insights e elaborar relatórios (47,2%).

Outros impactos dos agentes também reforçam o papel da IA na organização profissional. Isso porque, dos respondentes, 4 em cada 10 utilizam essas ferramentas para organizar tarefas, agendas e demandas do dia a dia, enquanto 38,2% recorrem à tecnologia durante o atendimento ao cliente, por meio de respostas automáticas e chatbots. Brasileiros têm boas ideias envolvendo a IA, mas ainda esbarram na execução Mesmo presente na rotina dos times e equipes, algo que o levantamento da Conquer descobriu é que, em um momento de alta popularidade da IA, muitos profissionais ainda se veem em um estágio inicial de uso da tecnologia, recorrendo às ferramentas principalmente para tarefas simples — sem explorá-las para criar soluções, integrações ou aplicações mais avançadas.

Ao refletirem sobre a própria relação com tais tecnologias, por exemplo, a maioria dos respondentes se definem como “usuários de IA”, grupo que reconhece utilizar plataformas como ChatGPT apenas para demandas pontuais, como escrever textos, responder dúvidas ou gerar ideias (56,6%). Já 26,4% se consideram “exploradores”, buscando novas ferramentas e testando algumas automações simples no dia a dia. Na outra ponta, os chamados “construtores de soluções” — isso é, aqueles que vão além do uso básico e de fato constroem com apoio da tecnologia — ainda são minoria. Ao longo do estudo, aliás, apenas 11,6% dos profissionais afirmaram utilizar a IA de forma avançada, criando soluções próprias ou desenvolvendo aplicações estruturadas. O número explica uma dor compartilhada por 9 em cada 10 respondentes: a sensação de ter ideias promissoras, mas ainda não ser capaz de colocá-las em prática. Afinal, o que impede os profissionais de evoluírem no uso da IA? Na prática, tal descompasso entre ter boas ideias e executá-las não acontece por acaso. Entre os obstáculos citados, por exemplo, estariam a falta de conhecimento técnico (41%), a maior das dores, a dificuldade em escolher as ferramentas mais adequadas (32%) e, ainda, a ausência de incentivo por parte das empresas (21,6%), apenas alguns dos fatores que acabam limitando o avanço no uso estratégico da tecnologia.