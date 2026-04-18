A Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), por meio Academia da Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste, iniciou novo Curso de Formação de GCM na última semana atendendo a duas cidades da região. A nova turma conta com 29 integrantes, sendo 24 guardas de Pedreira e cinco de Águas de Lindóia.

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A formação tem duração de cinco meses e meio e conta com conteúdos como legislação penal, de direitos humanos, ambiental e de trânsito, direção defensiva, armamento e tiro e defesa pessoal, dentre outros, sendo ministrada por instrutores e professores especialistas nas legislações pertinentes. No final do curso, os guardas receberão certificado de conclusão e aptidão para o exercício da atividade.

A Academia da Guarda Civil de Santa Bárbara é referência

no Estado de São Paulo e já formou mais de 130 GCMs de diversas cidades como Borborema, Cesário Lange, Charqueada, Hortolândia, Nova Odessa e Tapiratiba.