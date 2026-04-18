Inscrições para novos grupos podem ser realizadas nas Unidades Básicas de Saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, encerrou nesta segunda-feira (13) a primeira turma de 2026 do Programa “Saúde sem Tabaco”. Durante o último encontro, promovido no Centro Social Urbano, houve avaliação final, entrega de certificados aos participantes pela conclusão do grupo e confraternização com a equipe.

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A iniciativa foi encerrada com 11 participantes, que relataram ter deixado de fumar após a conclusão das atividades. O grupo tem como objetivo ajudar as pessoas a parar de fumar, com encontros semanais durante aproximadamente três meses.

No período, os participantes passam por acolhimento, com preenchimento de fichas e aplicação de testes para avaliação do grau de dependência à nicotina, reuniões motivacionais, consultas médicas e avaliação bucal, além de encontros terapêuticos e de manutenção.

Interessados em participar em Santa Bárbara

Os interessados em participar das próximas edições do programa devem procurar a sua UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência. Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde definirá o novo cronograma e iniciará as convocações para o próximo grupo.

Sob a coordenação do NAC (Núcleo de Ações Coletivas), vinculado à Secretaria de Saúde, o programa oferece gratuitamente apoio médico, odontológico, psicológico, farmacêutico e de serviço social aos participantes. Todos os profissionais envolvidos foram capacitados pelo Cratod (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas), em São Paulo. Historicamente, cerca de 40% a 50% dos participantes deixam de fumar ao término das atividades do grupo.