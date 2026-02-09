A idosa da foto foi parar em um pilates em Americana na manhã desta segunda-feira. Ela foi acolhida pelo publicitário Eduardo Pinotti que postou o que vai abaixo nas redes sociais.
Gente essa senhora está perdida aqui no pilates, ela estava tentando atravessar a rua e eu a vi e já chamei a polícia, claramente ela tem
Alzheimer.
Ela diz se chamar Aurora, está perdida aqui no pilates RUA Abrahim Abrahan, 820
Idosa no residencial Nardini
