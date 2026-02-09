No último sábado (7), jovens atletas do Instituto Jr Dias participaram da 2ª etapa do Campeonato Paulista de Karatê. A competição definiu vagas para a grande final do campeonato. O dia foi marcado por um desempenho de alto nível, refletindo o comprometimento dos alunos e o trabalho contínuo dos Senseis Paulo e Isabel Dias.

Com orgulho, o Instituto celebra os atletas que representaram a instituição e garantiram posições de destaque em suas categorias.

Resultados:

Júlia Andrade Vieira

Kata Sub 6º a 5º Kyu – 1º lugar

Artur Leite Matara

Kata Sub 4º a 3º Kyu – 1º lugar

Kael Andrade Vieira

Kata Sub 10 Kyu acima – 3º lugar

Shiai Sub 10 Absoluto – 3º lugar

Iza Maria Dias

Kata Sub 6º a 5º Kyu – 2º lugar

Shiai Sub 10 Absoluto – 3º lugar

Lara Martins

Kata Sub 6º a 5º Kyu – 3º lugar

Shiai Sub 10 Absoluto – 3º lugar

Davi Ferreira

Shiai Sub 14 – 6º a 3º Kyu – 1º lugar

Ângela Souza

Shiai Sub 14 – 6º a 3º Kyu – 1º lugar

João Pedro Izidoro

Shiai Sub 21 – Kyu acima – 2° Lugar

Giovanni Daniel Garcia

Kata Categoria Festival – 1º lugar

Kata PCD Sênior – 1º lugar

Orgulho

Emocionada com o desempenho, a Sensei Isabel Dias destacou: “É um orgulho imenso ver a garra e a dedicação desses pequenos atletas. Cada conquista é fruto de muito esforço e amor pelo Karatê.” Os resultados reforçam o impacto social e esportivo do Instituto Jr Dias, que segue promovendo disciplina, respeito e dedicação por meio do esporte.

A instituição parabeniza atletas, professores e familiares pelo empenho e apoio contínuo, e mantém o foco na preparação para a grande final do campeonato. Para mais informações sobre as ações do Instituto, acompanhe o Instagram @institutojrdias ou entre em contato pelo e-mail [email protected].