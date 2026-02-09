No último sábado (7), jovens atletas do Instituto Jr Dias participaram da 2ª etapa do Campeonato Paulista de Karatê. A competição definiu vagas para a grande final do campeonato. O dia foi marcado por um desempenho de alto nível, refletindo o comprometimento dos alunos e o trabalho contínuo dos Senseis Paulo e Isabel Dias.
Com orgulho, o Instituto celebra os atletas que representaram a instituição e garantiram posições de destaque em suas categorias.
Resultados:
Júlia Andrade Vieira
Kata Sub 6º a 5º Kyu – 1º lugar
Artur Leite Matara
Kata Sub 4º a 3º Kyu – 1º lugar
Kael Andrade Vieira
Kata Sub 10 Kyu acima – 3º lugar
Shiai Sub 10 Absoluto – 3º lugar
Iza Maria Dias
Kata Sub 6º a 5º Kyu – 2º lugar
Shiai Sub 10 Absoluto – 3º lugar
Lara Martins
Kata Sub 6º a 5º Kyu – 3º lugar
Shiai Sub 10 Absoluto – 3º lugar
Davi Ferreira
Shiai Sub 14 – 6º a 3º Kyu – 1º lugar
Ângela Souza
Shiai Sub 14 – 6º a 3º Kyu – 1º lugar
João Pedro Izidoro
Shiai Sub 21 – Kyu acima – 2° Lugar
Giovanni Daniel Garcia
Kata Categoria Festival – 1º lugar
Kata PCD Sênior – 1º lugar
Orgulho
Emocionada com o desempenho, a Sensei Isabel Dias destacou: “É um orgulho imenso ver a garra e a dedicação desses pequenos atletas. Cada conquista é fruto de muito esforço e amor pelo Karatê.” Os resultados reforçam o impacto social e esportivo do Instituto Jr Dias, que segue promovendo disciplina, respeito e dedicação por meio do esporte.
A instituição parabeniza atletas, professores e familiares pelo empenho e apoio contínuo, e mantém o foco na preparação para a grande final do campeonato. Para mais informações sobre as ações do Instituto, acompanhe o Instagram @institutojrdias ou entre em contato pelo e-mail [email protected].