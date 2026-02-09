O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), prorrogou até 25 de fevereiro a consulta pública do projeto de Segurança Hídrica da Bacia do PCJ, com o objetivo de ampliar a participação da sociedade. Todos municípios da região estão contemplados no projeto que deverá ter investimentos de R$ 311,2 milhões.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O projeto busca fortalecer o sistema regional de abastecimento de água e promover o aumento da segurança hídrica da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) a partir de planejamento e da integração de infraestruturas estratégicas, como as barragens de Pedreira e Duas Pontes e a Unidade de Tratamento do Rio Camanducaia.

O objetivo do projeto é ampliar a segurança hídrica da região, promovendo o melhor aproveitamento da água disponível e garantindo mais regularidade no abastecimento, especialmente em períodos de estiagem.

A área de abrangência envolve 21 municípios, beneficiados direta ou indiretamente pelas infraestruturas: Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Itatiba, Jaguariúna, Limeira, Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Entre os principais benefícios esperados estão: a regularização das vazões dos rios Camanducaia e Jaguari e das barragens Pedreira e Duas Pontes, com ganhos de até 17 mil litros de água por segundo; a preservação da qualidade da água dos mananciais; e o aumento da segurança no abastecimento, tornando o sistema mais preparado para períodos de seca e para o crescimento da região.

Governo promete injetar dinheiro

O investimento total estimado é de R$ 311,2 milhões, abrangendo obras e sistemas necessários para fortalecer a segurança hídrica da região das Bacias PCJ.

Durante o período da consulta pública, que agora se estende até 25 de fevereiro, a sociedade poderá contribuir com sugestões para o aprimoramento do projeto, antes da publicação do edital.

As contribuições deverão ser enviadas por escrito para o e-mail [email protected], utilizando o formulário disponível na página do projeto no site da SPI. As contribuições enviadas dentro do prazo serão analisadas pelas equipes técnicas do Estado.

Os documentos do projeto estão disponíveis no site e em ambiente virtual (data room). Para acesso aos materiais técnicos detalhados, é necessário realizar solicitação por e-mail, informando nome completo, CPF, e-mail, instituição, telefone e cidade do solicitante.

O projeto está sendo estruturado pela SPI, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas).