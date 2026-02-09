Ação “Maria vai com as Outras” combate violência de gênero no Carnaval de Hortolândia

Campanha da Prefeitura nos bloquinhos de folia busca promover o cuidado coletivo como estratégia de prevenção ao assédio

Carnaval é sinônimo de alegria e diversão. E para garantir a folia sem importunação, a Prefeitura de Hortolândia estará presente nos principais eventos carnavalescos da cidade. A ação “Maria Vai com as Outras – Nossa união é nossa maior proteção”, de prevenção das violências contra as mulheres, é uma iniciativa da Secretaria de Governo, por meio do Departamento das Mulheres.

Advogadas, assistentes sociais, psicóloga do Departamento, além de integrantes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, estarão presentes durante a concentração do Pré-Carnaval, promovido pelo Bloco Sem Preguiça na Adega do Chaves, neste sábado (07/02); e nos quatro dias de programação do Hortofolia, evento organizado pela Torcida Canário Louco, entre os dias 14 e 17, no centro de Eventos A Poderosa.

As agentes da Campanha farão abordagens educativas, distribuição de materiais informativos, orientações sobre direitos das mulheres e divulgação dos canais de denúncia e da rede de proteção existente no município. “Esta ação fortalece a cultura do respeito, união entre mulheres e prevenção às violências de gênero, com cuidado coletivo no Carnaval de Hortolândia”, destaca a diretora do Departamento das Mulheres, Josefa Teixeira.

Josefa explica ainda que a expressão “Maria vai com as outras” será ressignificada na campanha. “Historicamente, este termo é utilizado de forma pejorativa para desqualificar mulheres, como se seguir ou caminhar juntas fosse sinônimo de falta de opinião ou autonomia. Ao contrário disso, a ação afirma que ir com as outras é estratégia, é proteção e é cuidado coletivo”, explica a diretora, ressaltando a importância da união feminina: não deixar nenhuma mulher sozinha, apoiar umas às outras, caminhar juntas e garantir que o respeito venha sempre em primeiro lugar. “Consentimento é regra, assédio não é brincadeira e boa festa boa é aquela em que todas as pessoas se sentem seguras”, finaliza.

Pacto Nacional

A campanha ” Maria Vai com as Outras – Nossa união é nossa maior proteção” também integra as ações de Hortolândia em adesão ao Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, lançado pelo Governo Federal no início deste mês, numa iniciativa inédita que une os três Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) para o enfrentamento coordenado à violência letal contra mulheres e meninas.

Denúncias

Em Hortolândia, o órgão responsável por acolher denúncias de casos de violência contra a mulher é o CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher). A unidade da Prefeitura de Hortolândia oferece suporte psicológico, social e jurídico para que as vítimas possam reconstruir suas vidas de forma segura e plena.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone (19) 3819-6298 ou pelo WhatsApp (19) 9 7171-5655. para atendimento presencial, o endereço é Rua Alberto Gomes, nº 18, Jardim das Paineiras. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 08h às 17h.

