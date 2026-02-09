A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza nesta segunda-feira (9) serviços de plantio, roçagem e limpeza em diferentes pontos da cidade, como parte das ações de manutenção de praças, avenidas e áreas verdes.

O plantio de mudas do projeto Refloresta Americana segue nas margens do Córrego Bertini, entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini. A área de 9,6 hectares receberá 16 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, com foco na recuperação ambiental.

As equipes também executam roçagem mecânica com tratores na Avenida da Saúde, que abrange os bairros São Manoel, Campo Limpo, Nossa Senhora de Fátima e Boa Vista.

Outros locais que recebem os serviços são a Praça Vinicius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga; a Praça Américo Rodrigues de Almeida, na Vila Amorim; a Praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; além de áreas públicas na região do São Luiz.

As praças Estevan Faraone (Divino Salvador), no bairro Girassol, e Comendador Müller, no Centro, passam por manutenção nas fontes de água.

O recolhimento de galhos continua em diversos pontos do município, incluindo a Rua Maranhão, na Praia Azul. As ações seguem o cronograma da Secretaria de Meio Ambiente, executado pela Unidade de Praças e Jardins (UPJ).

“As equipes são destinadas para os serviços de manutenção em vários pontos da cidade, visando atender as demandas da população e suprir as necessidades do município. O setor de arborização, por exemplo, proporciona a poda das árvores para promover a segurança e também o paisagismo”, explicou o diretor da UPJ, Antonio Donizete de Paula.