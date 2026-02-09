Joel Divo estrela campanha da PRF pro Carnaval

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Joel Marques, conhecido como “Joel Divo”, é um professor de língua portuguesa e orientador educacional de 49 anos no Distrito Federal que viralizou na internet durante a pandemia de 2020 . Com 1,7 milhão de seguidores, ele fatura cerca de R$ 48 mil mensais com vídeos cotidianos ao som de divas pop, sem usar tráfego pago, transformando sua rotina em um negócio digital de sucesso.

Marques nasceu e cresceu em Barras (PI), cidade de 48 mil habitantes situada a 120 km de Teresina. Formou-se em pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e iniciou sua carreira no serviço público municipal. Em 2007, mudou-se para Brasília em busca de novas frentes de trabalho.

Essenciais de Carnaval: praticidade, proteção e conforto para curtir a folia

Itens indispensáveis para se manter hidratado, protegido do sol e seguro nos looks durante os dias de festa

Com altas temperaturas, longas horas de festa e produções cheias de personalidade, o Carnaval pede escolhas práticas que garantam conforto, proteção e bem-estar do começo ao fim da folia. Pensando nisso, reunimos alguns produtos essenciais para quem quer curtir blocos e desfiles com tranquilidade. Confira:

A água é uma aliada indispensável para manter a hidratação em dia durante o Carnaval. Pensando nisso, a caixinha da Água na Caixa pode ser uma escolha certeira para te acompanhar na folia. Prática de carregar e com proposta sustentável, você consegue reutilizar para os outros dias de curtição.

Outro produto essencial é o protetor solar. Nesse caso, a CARE Beauty traz praticidade e proteção o suncare em pó. Ideal para reaplicação ao longo do dia, o produto não pesa na pele, perfeito para quem passa horas ao ar livre, entre um bloco e outro.

Para completar a lista de essenciais, a HOPE apresenta soluções que garantem segurança e liberdade nos looks carnavalescos. O Protetor Para Mamilos Bege Camurça e o Fashion Tape Nude permitem ousar nas produções com muito mais confiança. O Fashion Tape conta com 36 fitas adesivas dupla face descartáveis, confortáveis e discretas, ideais para manter decotes, recortes e peças mais ousadas no lugar ao longo de toda a folia.

Já o Protetor Para Mamilos é feito em silicone com cobertura extra, possui camada ultra-fina, adere aos seios com segurança e permanece firme mesmo durante a prática de esportes. Reutilizável de 10 a 15 vezes, é a escolha perfeita para ser usada com roupas justas, decotadas ou transparentes, garantindo conforto, firmeza e tranquilidade para aproveitar cada momento do Carnaval sem preocupações.