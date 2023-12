Um idoso de 70 anos está aguardando há 15 dias a família buscá-lo no pronto socorro Edison Mano, em Santa Bárbara d’Oeste. A prefeitura confirmou a informação, que foi divulgada nas redes sociais por um internauta.

O idoso está ‘de alta’ desde o último dia 7, mas ninguém apareceu para assinar a liberação. O PS tenta contato com a família, mas ainda sem sucesso.

Veja carta divulgada pelo internauta: “ENCONTRA-SE NO PRONTO SOCORRO DE SANTA BÁRBARA DOESTE UM SENHOR (nome preservado). DISSE ELE QUE TEM SETENTA ANOS E MORA SOZINHO NO SARTORI INFORMA ELE QUE A MÃE AINDA É VIVA E TEM 93 ANOS POR NOME (nome preservado) QUE MORA COM A IRMÃ POR NOME (nome preservado) CASADA COM O SENHOR (nome preservado) E TEM AINDA OUTRO IRMÃO POR NOME (nome preservado) QUE TRABALHA NA GARAGEM DA PREFEITURA DE MOTORISTA ! ESTÁ COM ALTA DESDE O DIA 8 DE DEZEMBRO A 12 DIAS MAS PRECISA QUE ALGUÉM MEMBRO DA FAMILIA VÁ AUTORIZAR SUA ALTA ! SEGUNDO ELE É DA ASSEMBLEIA DE DEUS E O PASTOR CHAMA-SE (nome preservado) E QUE A IGREJA É NO SARTORI MESMO E QUE TODOS O CONHECEM COMO LUIS NA IGREJA! VAMOS REPASSAR ESSA POSTAGEM POIS ELE FISICAMENTE ME PARECE BEM E ESTÁ DESCONFORTÁVEL EM ESTAR TANTO TEMPO LÁ!”

