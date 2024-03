O iFood, empresa brasileira de tecnologia, anuncia uma série de novidades para a terceira edição do programa Meu Diploma do Ensino Médio, que oferece bolsas de estudo 100% gratuitas para o curso preparatório ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Entre elas, além de entregadores e entregadoras, as bolsas passarão a ser oferecidas aos familiares dos profissionais de delivery e também aos donos e funcionários dos estabelecimentos cadastrados na plataforma.

Outra nova frente do programa em 2024 é a disponibilidade do AprendiZAP Encceja, uma ferramenta, desenvolvida pela Fundação 1Bi, 100% gratuita de complemento escolar por WhatsApp, com uso de IA generativa. A ferramenta de suporte traz conteúdos de auxílio na aprendizagem e simulado da prova do Encceja com tutoria por meio de inteligência artificial. Além do apoio para o aprendizado, a ferramenta também ajuda na parte operacional do Programa, como lembrar as datas de inscrição e da prova Encceja.

As novidades foram anunciadas durante a cerimônia de formatura de entregadores e entregadoras do iFood no Ensino Médio, realizada na noite de ontem (27/02). Na segunda edição do programa, 5.264 parceiros conseguiram aprovação no Encceja – um crescimento de 500% em relação ao ano anterior. Mais de 14 mil entregadores e entregadoras de todo o país participaram no Meu Diploma em 2023, o que representou 2,3% de todos os inscritos no Encceja de 2023. Foram à prova 8.300. Para a terceira edição do programa, que será realizada ao longo de 2024, a empresa já registra cerca de 8.500 interessados.