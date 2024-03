A gravidez é um período de diversas mudanças para a mulher, tanto físicas quanto emocionais. A pós gestação é sempre um momento muito delicado, é importante deixar o corpo se recuperar e ir, aos poucos, voltando a uma rotina de exercícios. A atividade física, principalmente a musculação, nessa etapa é importantíssima para as mamães.

Pensando nisso, convidamos o Thomas Somers – personal trainer da influenciadora Juju Norremose – para compartilhar alguns insights e dicas valiosas sobre o treino da Juju após a gravidez. Confira abaixo:

Segundo o personal, os exercícios praticados após a gestação auxiliam no ganho e manutenção da massa muscular e são ótimos tanto para recuperar o tônus e rigidez muscular – que podem ter sido perdidos durante a gravidez -, quanto para evitar dores articulares devido às posições de mamada e o peso da criança em si.

Existem exercícios que são mais recomendados para esse momento e são preferencialmente em máquinas, sentadas ou deitadas para não necessitar estabilização/equilíbrio e que não gerem pressão abdominal/pélvica. Alguns exemplos são o supino sentada na máquina, rosca bíceps com halteres sentada no banco, tríceps testa deitada, cadeira extensora e agachamento isométrico com apoio de costas na parede.

Algumas precauções também precisam ser tomadas quando falamos de atividade física após a gestação. Como o parto da Juju foi através de uma cesárea, os cuidados com a região abdominal devem ser ainda maiores: “Os músculos abdominais, pelo corte feito na cesárea, não conseguem estabilizar os movimentos como normalmente fazem. Sendo assim, iniciamos com exercícios de intensidade leve/moderada de superiores (sem ultrapassar a linha do ombro e sempre sentada ou deitada) e alguns poucos exercícios de inferiores em máquina.”, comenta Thomas.

Exercícios abdominais, agachamentos dinâmicos, leg press, stiff, cadeira adutora, exercícios de membros superiores acima da linha do ombro ou com o tronco inclinado (para quem fez cesárea), elevação pélvica e exercícios de impacto/saltos são exercícios que devem ser evitados em um primeiro momento.

Se tratando da frequência de treinos durante a semana, o profissional ressalta que depende muito da rotina da mulher. Se ela estiver dormindo razoavelmente bem, mantendo uma alimentação saudável e com energia, ela pode treinar de 4 a 6 vezes na semana. Se o sono estiver prejudicado, com alimentação defasada e se sentindo cansada, de 2 a 4 vezes tende a ser a melhor opção.