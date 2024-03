Quando se trata de garantir o máximo desempenho de uma impressora, é importante contar com tintas, toner impressora, consumíveis e peças de reposição originais e de qualidade. Com isso, é possível alcançar excelentes resultados.

Nest post, vamos abordar o papel das impressoras atualmente e a importância de adquirir os acessórios e suprimentos adequados para impressão, permitindo uma maior produtividade tanto em casa como em ambientes profissionais. Por fim, elencamos as principais empresas que vendem acessórios e suprimentos para impressoras.

Impressoras e suas múltiplas possibilidades

Apesar do aumento da digitalização, as impressoras desempenham um papel crucial em nos mais diversos contextos.

Existem empresas e organizações que dependem de documentos físicos para registros, contratos, relatórios e outras variedades de comunicações. As impressoras permitem criar esses documentos com rapidez e eficiência.

Na área do marketing, profissionais utilizam impressoras para criar materiais promocionais, como folhetos, cartazes e catálogos.

Em escolas e universidades, as impressoras são utilizadas para a impressão de materiais didáticos, trabalhos de estudantes, exames e outros documentos educacionais, facilitando o aprendizado e a comunicação entre docentes e discentes.

Entre artistas e designers, as impressoras são usadas para criar cópias de obras de arte digitais ou mesmo produzir protótipos de designs antes da produção em grande escala. Na área da fotografia, muitas pessoas ainda gostam de imprimir suas fotos preferidas para colocá-las em álbuns, molduras ou para presentear.

Documentos legais, tais como contratos, registros médicos e documentos governamentais, frequentemente exigem cópias físicas assinadas e carimbadas.

Para algumas pessoas, especialmente aquelas com deficiências visuais, ter acesso a documentos impressos pode ser mais conveniente que utilizar dispositivos eletrônicos. Assim, as impressoras ajudam a tornar a informação mais acessível.

Por fim, em alguns casos, dispor de uma cópia física de documentos importantes pode servir como backup em caso de falha tecnológica ou perda de dados.

Soluções para acelerar a transformação digital

Ao escolher uma fornecedora de impressoras, bem como de acessórios e suprimentos, é recomendável buscar uma empresa que escute seus clientes e ofereça soluções, produtos e serviços inovadores, que trabalhe diariamente para agregar valor à vida e aos negócios de seus clientes.

Mais concretamente, convém priorizar marcas consistentes e empresas com boa reputação no mercado, que ofereçam a opção de vendas on-line, entrega rápida, preços competitivos, variedade de marcas, plataforma de compra segura, pagamento facilitado, diversos meios de pagamento, suporte técnico personalizado e atendimento exclusivo.

As impressoras disponíveis no mercado em geral apresentam as seguintes opções:

funcionalidades de cor : colorido ou branco e preto

: colorido ou branco e preto formato : A4, A3 ou SRA3

: A4, A3 ou SRA3 velocidade de impressão (páginas por minuto): 35 ppm ou menos, entre 36 e 55 ppm ou mais de 56 ppm

(páginas por minuto): 35 ppm ou menos, entre 36 e 55 ppm ou mais de 56 ppm funções : imprimir, escanear, copiar, fax

: imprimir, escanear, copiar, fax opções de acabamento

capacidade máxima de papel

Quanto aos suprimentos e acessórios, escolher o tipo adequado para cada equipamento é uma decisão primordial se o intuito é garantir impressões de qualidade e rendimento otimizado.

As tintas que abastecem as impressoras podem ser líquidas ou em pó. O toner é a tinta em pó, é colorido e fabricado para impressoras do tipo laser. Por sua vez, o cartucho é um recipiente para tinta líquida, fabricado para impressoras jato de tinta. Esse tipo de impressora é mais caseira e tem uma durabilidade menor em relação ao toner. Ambas as tintas são carregadas nas cores primárias CMYK. Esses materiais são fabricados para serem compatíveis com modelos específicos de impressoras.

Transformar a experiência de impressão em casa ou no ambiente de trabalho

Para facilitar a compra, selecionamos as principais empresas que vendem acessórios e suprimentos para impressoras:

Ricoh: é uma marca reconhecida por suas impressoras de alta qualidade, duplicadores digitais e impressoras, escâneres e fotocopiadores multifuncionais. Seus dispositivos oferecem inúmeras opções de velocidade, tamanho e capacidades, tornando possível selecionar os modelos e as funções que melhor se adaptem às suas demandas e necessidades.

Xerox: empresa líder de tecnologia, se destaca por inovar na forma com o mundo se comunica, se conecta e trabalha. De acordo com testes realizados por laboratórios independentes de avaliação de impressoras, seus suprimentos genuínos são confiáveis e oferecem altos rendimentos.

Inkprinter: marca conhecida em território nacional por sua excelência no fornecimento de tintas e suprimentos de alta qualidade para impressoras, além de materiais para serigrafia e insumos para sublimação. Tem parcerias com os fabricantes dos melhores insumos e garante bons preços e condições de pagamento.

Impressora.com: seus itens 100% são originais e previnem possíveis problemas, mantendo a vida útil e a qualidade do equipamento. Compra segura, suporte especializado, descontos à vista, prazo de entrega levado a sério.

Nova Supri: se destaca no mercado de insumos para impressoras pela qualidade dos produtos comercializados. Com atuação nacional e modernas instalações, tem consolidada sua atuação como importadora e distribuidora de toners compatíveis para impressoras laser das principais marcas.

Em suma, recomendamos que, ao escolher sua fornecedora de insumos para impressoras, leve-se em conta critérios como a qualidade dos produtos, a compatibilidade, a confiabilidade da marca, o serviço ao cliente, o tempo de entrega e o compromisso com a sustentabilidade.