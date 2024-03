Principais lançamentos filmes e séries de abril

Atriz do Teste de Fidelidade, Josi Oliveira passou a cuidar do corpo após traição

Desde que ficou solteira e estreou na televisão, a atriz e modelo Josi Oliveira passou a treinar na academia, cuidar da alimentação e do corpo. Ao estrelar uma campanha de moda, a loira ostentou o shape renovado e contou que uma traição foi o motivo de tanta mudança. Na época, ela foi trocada por sua melhor amiga e descobriu tudo.

“É bem comum essa coisa de terminar uma relação e olhar mais para o corpo. E assim aconteceu comigo. Fiquei mais vaidosa depois da traição. Na época eu mudei para dar a volta por cima, como uma vingança mesmo. Fui trocada pela amiga. Ou eu me cuidava, ou caia em depressão. Hoje faço por mim, por amor-próprio. Aprendi a me valorizar e ficar bem no espelho. É o que digo: até uma traição traz lições e aprendizados”.

Além de treinos e dieta, Josi passou a investir em procedimentos estéticos e hoje diz que se sente mais sexy e atraente. Recentemente se aventurou em seu primeiro concurso de beleza e hoje carrega o título de Miss. Ex-engenheira, ela largou a profissão para se lançar no meio artístico e na TV.

“E essa vontade de me jogar como modelo e atriz surgiu também depois da traição. Minha vida virou de ponta cabeça”, lembra rindo. “Para mim, renovar o shape foi uma terapia. E é isso que o programa traz de certa forma: esse despertar da mulher e do marido. Essa coisa de mudar, se mexer e recomeçar. O Teste de Fidelidade é mais comportamental do que se imagina”.

Hoje, Josi tem a missão de encarar a ‘sedutora’ na frente das câmeras para testar homens comprometidos. E conta que nos bastidores, a história dela se repete. “As mulheres que são traídas já saem falando que vão se cuidar mais. Elas percebem que precisam se valorizar mais. E no fim das contas isso é legal. É um mal que vem para o bem”, diz.

Além de estar na TV, Josi ainda pretende empreender e lançar sua própria marca feminina ainda neste ano. Ela recusa o rótulo de gostosona e diz que tem planos além da sua imagem sexy. “Gosto do sensual, mas na medida. Não quero ensaio nu, nem plataformas adultas. Não quero ficar taxada. Meus planos são outros”.

