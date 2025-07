Inauguração oficial do Cão Véio em Santa Barbara d’Oeste terá evento exclusivo com presença de Henrique Fogaça e Badauí

Leia + sobre Famosos, artes e música

No próximo dia 07 de agosto, Santa Barbara d’Oeste será palco de um evento exclusivo e intimista para celebrar a inauguração oficial da unidade do Cão Véio, gastropub dos renomados chef Henrique Fogaça e do músico Fernando Badauí, do CPM22. A festa marcará o início das operações da franquia comandada por Thiago Henrique Luz e Selma Fabiane Angolini.

O evento promete uma noite especial para os amantes da boa gastronomia e da cultura de pubs. Localizado na Avenida Laerson Andia, 550, no bairro Firenze, o Cão Véio Santa Barbara d’Oeste possui aproximadamente 564 m², distribuídos em cinco ambientes em dois andares, oferecendo uma experiência única e acolhedora.

A celebração será exclusiva para maiores de 18 anos e acontecerá das 19h às 23h, com open bar e open food, incluindo uma seleção de bebidas e pratos icônicos da casa. Entre os destaques da noite estão as presenças confirmadas do chef Henrique Fogaça e de Fernando Badauí, que participam da apresentação oficial da unidade.

Os convidados receberão um kit exclusivo, que inclui uma camiseta personalizada e outros brindes especiais.

Além dos fundadores, a festa contará com música ao vivo e uma atmosfera descontraída, fiel à identidade do Cão Véio. A decoração do espaço foi pensada para refletir o estilo dos tradicionais pubs britânicos com a irreverência dos cães que dão nome à marca.

Os ingressos para o evento são limitados e já estão à venda no link.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP