Um incêndio consumiu por completo uma casa no bairro Cordeonsi em Americana na noite desta quinta-feira. A casa fica na rua Prof. Francisco de Castro. Os bombeiros encontraram uma pessoa morta dentro do imóvel.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Foi o segundo caso na região em apenas dois dias. Na madrugada anterior, um homem foi encontrado morto no bairro Itamaraty em Santa Bárbara d’Oeste. Também ele estava em uma casa totalmente consumida pelo fogo.

CORPO DE BOMBEIROS caso de incêndio

Natureza da ocorrência: Incêndio em residência Data: 17/07/2025 Hora: 20:30 Endereço: Rua Professor Francisco de Castro, 161, Cordenonsi.

Município: Americana Quantidade de viaturas: 04 Quantidade de bombeiros: 10 Quantidade de vítimas: 01

Histórico: O corpo de bombeiros foi acionado via 193 para atendimento a ocorrência de incêndio em residência, no município de Americana. No local, tratava-se de uma casa térrea, com aproximadamente 60 m² de área construída, composta por cinco cômodos, que foi totalmente consumida pelas chamas. Durante as operações de combate, foi localizada uma vítima em óbito, totalmente carbonizada. Após a extinção completa do incêndio, a área foi isolada e deixada em segurança, ficando sob os cuidados do policiamento, que permaneceu no local aguardando a chegada da Perícia.

Mais notícias da cidade e região