Santa Bárbara avança na construção da nova UBS do Jardim Aranha Oliveira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Aranha Oliveira, na Zona Sul do Município. Após a conclusão dos serviços de terraplanagem, as equipes atuam na execução da fundação com estacas tipo hélice contínua.

A nova UBS será implantada em uma área localizada entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho. A unidade contará com 650 m² de área construída, distribuídos em 11 consultórios – sendo seis destinados às especialidades clínica geral, ginecologia e pediatria, além de cinco consultórios odontológicos. A estrutura incluirá ainda farmácia, salas de curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso.

