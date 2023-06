Influenciadoras mostram o que será na moda no inverno 23

Inverno. A jovem influenciadora Isa Pimentel, de Florianópolis

e a virtual influencer Nina, que agora domina as mídias sociais da marca Milli&Nina, listaram nas redes as apostas que farão sucesso neste Outono-Inverno. Entre as peças escolhidas, as meninas optaram por looks versáteis e descolados como vestidos de manga longa, calças e jaquetas em veludo, além de saias e peças holográficas da marca Milli&Nina. Além das composições de looks e acessórios, as influenciadoras também mostram dicas recriando poses do Pinterest para aproveitar ao máximo cada combinação e garantir fotos com muito estilo.

“A chegada do outono é uma das estações que mais inspiram fashionistas. É hora de tirar casacos e botas do guarda-roupa para montar produções aconchegantes e descoladas. É um clima que abre espaço para sobreposições, por isso, trazer combinações estilosas de influencers digitais é algo que possibilita aguçar a criatividade, porém sem deixar de lado o gosto pessoal e a individualidade de cada um”, comenta a gerente de marketing do Grupo Marlan, Tálita Forlin Rincaweski.

Entre as listas de tons que estão fazendo sucesso estão cores claras como rosa, branco e bege que ganham espaço na estação. As estampas em xadrez também estão em alta, além de serem um clássico das coleções de inverno. O sherpa, um tipo de tecido que imita o pêlo, também promete ser um sucesso este ano, principalmente o tom baunilha.

Para acompanhar as novidades de inverno para o mundo da moda, acompanhe a Nina (@amomillienina) e também a Isa (@isa.pimentel) no Instagram.

Sobre o Grupo Marlan

O Grupo Marlan é conhecido pela criatividade das roupas infantis, qualidade e excelência em acabamentos como estampas, apliques e bordados. Reúne peças de roupas para crianças e adolescentes de até 18 anos, dentro das quatro marcas do Grupo – Marlan, Marlan Baby, Milli&Nina e Ioluigi – com atendimento por e-commerce em todo o território nacional, além de mais de 5 mil clientes lojistas multimarcas. Ao todo, são mais de 10 mil m² de fábrica, com sede em Guaramirim (SC), e mais 30 anos de atuação no mercado.

Rei da Transformação comemora 32 anos de trabalho!

Sylvio Rezende é um cabeleireiro de renome no Brasil e no exterior, tendo participado de cursos e shows em academias como Tony Guy, Vidal Sassoon e Pivot-Point. Recebeu vários prêmios em sua carreira, incluindo o Tesoura de Ouro, Oscar Projeção Nacional, Oscar 2007 e Revelação da América Latina. Como consultor, ele contribui para diversas revistas, como “Cabelos Fio a Fio”, “Flash e Noivas” e “Noivas”, “Revista Ikesaki” e “Profissão Beleza”.

Sylvio também é palestrante requisitado mundo afora. Sempre em busca de se atualizar, frequenta anualmente as principais feiras e congressos de beleza internacionais, como Cosmoprof Bologna, Ibs New York, Cosmesur, Festival de Bayres, Hair Brasil e Beauty Fair.

O especialista começou sua carreira como assistente em um salão em Guarulhos. Hoje, é sócio de dois salões, em Santana e Guarulhos, que têm como clientela todas as idades, classes sociais. Sylvio afirma que cada pessoa tem sua identidade única, portanto, deve ser tratada de forma personalizada e original.

O rei da transformação, como é conhecido pelos brasileiros, atua há mais de 19 anos na TV Gazeta, no Programa Mulheres. Seu quadro possibilitou não só uma grande transformação pessoal, mas na vida de milhares de mulheres, devido ao seu carisma e dedicação que o destacaram como um profissional expert, consolidado no mercado da beleza.

Segundo Rezende, esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, estudo, aprimoramento de técnicas, ousadia e principalmente muito amor ao seu ofício de transformar a vida das pessoas.

Ele ressalta que sua função prioritária é mostrar às suas clientes sua beleza natural e ter a sensibilidade de ouvir e atender seus desejos. Este é o seu diferencial: sentir, ouvir, perceber, captar a essência e ajudá-las a definir seus perfis, desenvolvendo suas individualidades a partir de suas características próprias, com uma autoestima equilibrada e num processo de autoconhecimento que as coloque no lugar em que querem estar: reconhecidas e valorizadas.

Toda essa bagagem de conhecimentos ao longo de sua trajetória, Sylvio transformou em livros sobre beleza e autoestima, proporcionando ao leitor um vasto conteúdo sobre o universo da beleza e da estética.

Antes de ingressar na indústria da beleza, ele trabalhava na lavoura, no interior de Minas Gerais, plantando arroz e café para ajudar sua família.

Sua grande oportunidade de mudança veio com o convite de um primo para morar em São Paulo. Ele embarcou sozinho para a cidade e conseguiu um trabalho como chapeiro em uma lanchonete, mesmo sem ter experiência. Sentiu-se inseguro, mas não desistiu. Sua determinação e vontade de ficar o ajudaram a superar os desafios.

“A vida difícil no campo me ensinou valores importantes, como o respeito pelos outros e a disciplina. As batalhas enfrentadas com paciência e foco, fortaleceram meus ideais e tenho meu pai como minha grande inspiração”, diz o cabeleireiro.

Mais informações: https://www.instagram.com/amomillienina

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento