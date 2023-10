Inscrições do Festival Gastronômico de Santa Bárbara são prorrogadas até dia 22

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), prorrogaram as inscrições para a edição Verão do Festival Gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste. Empreendedores gastronômicos e criativos poderão se inscrever até dia 22 deste mês, domingo, no site www.culturasbo.com

A edição Verão do evento acontecerá nos dias 17 (domingo), das 16 às 22 horas, e dias 18 (segunda-feira) e 19 (terça-feira), das 18 às 22 horas, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita. Além da variedade gastronômica, o evento traz atrações culturais e a Feira do Artesanato.

Nesta oportunidade, os interessados deverão utilizar hortelã, manjericão, açafrão ou alecrim para participar da Categoria Temática. Além de dois pratos na Categoria Temática, bares, restaurantes, lanchonetes e similares também deverão inscrever duas opções de prato, produto ou porção na Categoria Livre e na Vegetariana (Ovolactovegetarianos, Lactovegetarianos e Vegetarianos estritos).

Como na última edição de Inverno 2023, poderão participar estabelecimentos das cidades que compõem a Região Turística Bem Viver (Santa Bárbara, Americana, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Sumaré e Campinas).

Em julho deste ano a edição de Inverno do Festival arrecadou mais de R$ 257,7 mil na venda de 16 mil itens. O público pode conferir 28 pratos temáticos e livres de 14 empreendimentos gastronômicos, em estrutura ampla, na Avenida Corifeu. Nesta edição, os participantes ficaram responsáveis por criar e trazer obrigatoriamente opções utilizando Planta Comestível Não Convencional (Panc).

