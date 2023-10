Americana recebe Circuito Sesc de Artes no Parque Vó Palmira

Americana vai receber o Circuito Sesc de Artes 2023 no próximo domingo (22). O evento é gratuito, das 16h às 20h, no Parque Vó Palmira, na Rua São Teodoro, nº 200 – Jardim Nossa Senhora do Carmo. A iniciativa é fruto de parceria entre o Sesc (Serviço Social do Comércio) e a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O Circuito Sesc de Artes acontecerá entre 21 de outubro e 26 de novembro em 123 cidades do Estado de São Paulo, com mais de 400 artistas envolvidos e mais de 700 ações gratuitas nas áreas de artes visuais e tecnologias, cinema, circo, dança, literatura, música e teatro. As atrações são divididas em 12 roteiros diferentes.

“O Circuito Sesc de Artes é um projeto cultural itinerante que, anualmente, traz uma excelente programação. Convido a população a participar das atividades gratuitas que serão realizadas no Parque Vó Palmira, no próximo domingo”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“É na confluência de ruas e sentidos, largos e praças, unindo expressões artísticas e públicos diversos, que ocorre o Circuito Sesc de Artes. Com tais iniciativas, que oferecem tanto experimentações socioculturais quanto vivências coletivas, o Sesc reitera sua atuação na difusão de conhecimentos, contribuindo assim para a ampliação de repertórios de seus públicos. E ao estimular a convivência com a diversidade de pessoas e ambientes, entendendo-a como elemento central de sociabilização, a instituição espera ainda reforçar as conexões democráticas que sustentam o tecido social”, destaca o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

LEIA TAMBÉM: Americanense Giovanni bate recorde de lançamento de foguete

Programação em Americana

A programação em Americana traz a atividade “Insetos Gigantes em Madeira” (Arte no Quintal, SP). Concebido pela arte-educadora Danny Leite, o projeto inédito combina educação ambiental e um grande jogo de encaixe.

Outro destaque é o “Cinema em realidade virtual: Amazônia Viva” (Dir: Estevão Ciavatta, Brasil, 2022, 10 min). Usando óculos e fones de ouvido especiais para experiências de realidade virtual, o público é transportado para a região do rio Tapajós e viaja ao coração da floresta no filme “Amazônia Viva”.

Já em literatura, a atração é “Brincando com os Kariris-Xocós” (Grupo Kariri-Xocó – AL/SE). O encontro convida a embarcar em um mundo desconhecido e interessante que mostra o dia a dia dos kariri-xocó, povo historicamente originário de Alagoas. Contos, cantos e poesias de autores indígenas ganham vida de forma teatralizada ou em números de música e dança.

A programação de música apresenta a DJ Simoníssima (SP). Ritmos brasileiros como samba, coco, carimbó, lambada, frevo e baião integram uma seleção musical dançante que representa diversas partes do país, com descobertas surpreendentes e velhos sucessos em nova roupagem. Educadora e pesquisadora, Simoníssima também assina trilhas sonoras de espetáculos, exposições, cinema e TV.

Outra atração musical são as Pastoras do Rosário (SP). Formado por oito mulheres pretas e idosas, o grupo coral surgiu em torno da comunidade da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, território ancestral tombado pelo governo e pelo município de São Paulo. Inspiradas pelo baobá, árvore de sustentação e resistência, elas usam as vozes maduras e melodiosas para mostrar um repertório com sambas das décadas de 1990 e 2000.

Já no teatro, o destaque fica por conta dos “Gigantes modernistas”, da Pia Fraus (SP). Com grandes bonecos divertidos, estruturas infláveis e passos de dança, elementos presentes em vários de seus espetáculos, a companhia Pia Fraus apresenta importantes obras e artistas do movimento modernista brasileiro. Em cena, cinco atores utilizam diferentes técnicas para manipular os bonecões e falar de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Anita Malfatti, entre os pintores, e de músicos como Pixinguinha e Chiquinha Gonzaga.

A programação completa do Circuito Sesc está disponível no link: https://circuito.sescsp.org.br/cidades/americana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP