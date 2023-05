Estão abertas as inscrições para a 8ª edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara de Santa Bárbara d’Oeste. Serão selecionados até 16 espetáculos, sendo que até dois serão de grupos barbarenses. Nesta edição todos os espetáculos devem ser adaptáveis a espaços alternativos e ruas da cidade. A Mostra acontecerá de 16 a 24 de setembro. As inscrições seguem até o dia 4 de julho pelo sitewww.culturasbo.com/cenabarbara

Neste ano os espetáculos podem ser direcionados ao público adulto ou infanto-juvenil. O objetivo da ação é valorizar o teatro de grupo, com maior foco nos grupos sediados no interior do estado, a fim de investigar o fazer artístico e fomentar a produção artística que ocorre fora do contexto da capital.

A Mostra de Teatro Cena Bárbara 2023 é realizada pelo Grupo Di Atus e Cia Arte-Móvel de Teatro e conta com execução pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do ProAC Editais e do Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O regulamento também pode ser consultado no mesmo site www.culturasbo.com/cenabarbara. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3455.7000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou com a comissão organizadora pelo e-mail contato@ciaartemovel.com.br e WhatsApp (19) 999553099.