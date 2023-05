A atriz Marina Ruy Barbosa mudou de visual

para viver uma vilã na novela ‘Fuzuê‘, que substitui o fenômeno ‘Vai na Fé‘ em agosto deste ano. No entanto, a transformação visual não agradou muita gente e acabou gerando polêmica na internet, especialmente pelo fato da atriz não mudar muito seu visual para as novelas que protagoniza, segundo opiniões de internautas.

Após críticas e piadas com seu nome, por ter apenas cortado alguns dedos de suas madeixas, a atriz reagiu aos comentários e fez uma publicação em seu perfil do Twitter: “Eu, hoje em dia, já me acostumei que aqui no Twitter vocês amam odiar certas pessoas e coisas”.

A publicação de Marina Ruy Barbosa, em tom de deboche, acabou gerando ainda mais polêmica e deu motivo para que um hater a criticasse novamente, dessa vez pela atriz supostamente ter tratado a mudança como algo ‘radical’.

Resposta ao hater

Assim que publicou seu desabafo, Marina Ruy Barbosa recebeu uma grande invertida de uma pessoa alegando que ela teria tratado a mudança como algo radical, e a atriz não se calou, mais uma vez se defendendo.

“Querida ninguém te odeia, é que tu tratou a tua mudança de cabelo como se tivesse sido algo super radical e nem foi isso”, disparou a pessoa. Em resposta ao comentário, Marina disparou.

“Eu? Tem certeza, anjo? Olhe meu Instagram, onde eu postei. Nunca falei que era radical e nem que eu esteja irreconhecível”. Novamente, a atriz debochou da situação e aproveitou para divulgar sua marca: “Eu amo que graças a [vocês] falarem tanto de eu ser ruiva e blá, blá, blá, que eu criei minha própria marca Ginger, então, continuem”.

Paty Blond vai estrear no Teste de Fidelidade: “aulas com sexcoach”

Eleita a Miss Grêmio 2023, a modelo e atriz Paty Blond se prepara para estrear no Teste de Fidelidade, programa de João Kléber na RedeTV!. Ela já gravou as primeiras cenas e contou que para se entregar na frente das câmeras fez aulas com uma sexcoach. Mais confiante e atraente, ela também decidiu entrar no concurso Miss Copa do Brasil, que reúne as torcedoras mais gatas do país.

“Foi uma espécie de laboratório mesmo. As aulas me mostraram como entender a mente do homem, como gerar desejo e como posso ser mais sensual sem cair na vulgaridade. Agora sou especialista em sedução”, diz aos risos. “Também fiz aulas de pole dance, strip e massagem tailandesa. Tudo isso me faz sentir mais à vontade para gravar e mostrar meu lado mais hot. Vai ser difícil alguém resistir e passar no teste”, brinca.

O acompanhamento com a sexcoach também motivou Paty a entrar no seu primeiro concurso de beleza e investir cada vez mais no seu OnlyFans, onde fatura R$ 45 mil por mês em média com seus nudes. “As aulas mexem com a nossa autoestima, trabalha a aceitação e a sexualidade. Me senti mais capaz de tentar e buscar esse título de Miss. Me sinto uma sex symbol, uma devassa na hora de entrar na personagem”.

Recentemente, Paty contou que está vivendo um ‘drama’. Depois de anunciar que estaria no Teste de Fidelidade, ela passou a ter dificuldades para paquerar. “Os homens ficam desconfiados, principalmente nas redes sociais. Eles têm medo, acham que é armação, que estou gravando. Acham que serão vítimas do teste. Perdi muitos seguidores, alguns bloquearam, outros nem respondem. É fase, estou pensando mais em trabalho do que em homem”.

