O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré arrecadou cerca de nove toneladas de itens durante o Dia D da Campanha do Agasalho. O evento ocorreu no último sábado, dia 20, em parceria com a EPTV, e recebeu doações de roupas e agasalhos que serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos CRASs (Centro de Referência em Assistência Social), de acordo com suas necessidades. O prefeito Luiz Dalben acompanhou de perto o evento e realizou suas doações.

O Dia D foi realizado por meio do sistema drive-thru, a população fez suas doações sem descer do carro. “Novamente Sumaré mostrou todo o seu amor e solidariedade durante o Dia D da Campanha do Agasalho. Além de aderir a campanha, a população foi extremamente carinhosa e unida. Esse é o verdadeiro espírito da solidariedade! E lembrando que nossa campanha de arrecadação é contínua, segue o ano todo no Fundo Social e em pontos por toda a cidade. Participe você também e se una a nós neste ato de amor ao próximo!”, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, em pontos de arrecadação em toda a cidade. Este ano, além dos pontos fixos de arrecadação, o Funssol preparou uma novidade: a Loja do Amor, montada na Praça Manoel de Vasconcellos, com espaços, entre prateleiras, cabides, manequins, para que as doações da população no local já sejam expostas dignamente para quem mais precisa. A prioridade de doação são roupas masculinas e infantis e agasalhos, em bom estado de conservação. O Fundo Social pede para que, se possível, a população leve suas doações já higienizadas.

As doações serão distribuídas nas Boutiques Solidárias Itinerantes, que acontecerão por toda a cidade. As Boutiques são verdadeiras lojas com as roupas expostas em araras e distribuídas por tipos para que as famílias escolham as peças que mais atendam suas necessidades.

“As temperaturas estão baixando e temos a preocupação de cuidar de quem mais precisa.E este ano a Loja do Amor é a grande novidade, montada para a população poder deixar sua doação em uma verdadeira loja, com os itens expostos e organizados. Contamos com a participação dos nossos moradores novamente neste gesto fraterno, que vai aquecer o corpo e alma daqueles que mais precisam. Com a união de todos, podemos fazer a diferença para nossas famílias mais uma vez. Lembramos que intensificamos as campanhas neste mês, porém, a arrecação é contínua e a população pode realizar suas doações o ano todo no Fundo Social”, disse a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“As temperaturas estão baixando e temos a preocupação de cuidar de quem mais precisa. Só temos a agradecer a população, que sempre se junta a nós e mostra toda sua humanidade, principalmente neste momento em que o mundo todo precisa de união e solidariedade. Com nossa união, caridade, fé, solidariedade e amor, vamos passar por isso juntos”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Confira os locais de doação durante a semana: