As mulheres interessadas em participar da corrida ou da caminhada Let’s Run Girls já podem se inscrever. O evento será realizado no dia 17 de março (domingo), das 06h30 às 10h. A concentração e a largada serão no Shopping ParkCity Sumaré, na entrada da Avenida da Saudade.

A ação esportiva é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. “Além da corrida e da caminhada, as participantes poderão curtir uma aula de dança e aproveitar um café especial que será oferecido após a corrida”, explica Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

O projeto Let’s Run Girls tem o objetivo de ressaltar a força feminina no esporte. A intenção é incentivar mulheres que sempre tiveram o desejo de conhecer e praticar a corrida de rua, começando de forma saudável e divertida.

A corrida conta com duas distâncias: uma de 5km e outra de 10km. Já o percurso da caminhada, para iniciantes, será de 3km. Haverá premiação com troféu para as cinco primeiras colocadas (geral da corrida) e mini troféu para as três primeiras colocadas por categoria de idade. O regulamento completo pode ser consultado no site da inscrição, disponível na Bio do Instagram do Shopping ParkCity Sumaré: @parkcitysumare

Os kits da corrida são variados. Há opções que contemplam apenas numeração e medalhas e outras mais turbinadas com acessórios exclusivos do evento, como camiseta, medalha, viseira, caneca e mala.

O evento também será marcado pela solidariedade. Durante a retirada dos kits de inscrição, as participantes poderão doar alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal que serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré. Ao fazer as doações, elas receberão cupons para participar do sorteio de brindes oferecidos pelos patrocinadores do evento.

“A corrida Let’s Run Girls é uma homenagem às mulheres e um importante movimento de incentivo ao esporte. Certamente será uma experiência única e marcante para todas as pessoas envolvidas. O Shopping ParkCity Sumaré está imensamente feliz em promover esse grande evento para o município”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

SERVIÇO

CORRIDA LET’S RUN GIRLS

Quando: 17 de março, domingo

Horário: das 6h30 às 10h.

Concentração e largada: Shopping ParkCity Sumaré, entrada pela Avenida da Saudade.

INSCRIÇÕES PELO LINK: https://site.ticketsports.com.br/Inscricao/categoria.aspx?__idEvento=37605&lang=pt-BR

