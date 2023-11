Termina na próxima terça-feira (28), às 9h, o prazo de inscrição para o 1º Torneio de Beach Tennis de Americana, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes. O evento será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro, na orla da Praia dos Namorados.

Os interessados em participar do Torneio de Beach Tennis devem acessar o site da Prefeitura – www.americana.sp.gov.br –, clicar no banner disponível na página principal, selecionar a categoria desejada e preencher os dados solicitados. Cada dupla deverá doar 2 pacotes de fraldas tamanho RN, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Com a expectativa de receber centenas de atletas e espectadores, o torneio contará com estrutura profissional, composta por cinco quadras com areia nova e redes personalizadas, praça de alimentação completa com food trucks, tenda de hidratação, mesa de frutas, arquibancadas, fisioterapia, fotógrafo profissional, espaço kids, duchas, banheiros e vestiários.

Inédita no município, a competição será dividida nas categorias masculino A, B e C, feminino A, B e C e misto B e C. As quatro melhores duplas do masculino A e feminino A receberão premiações em dinheiro, da seguinte forma:

1º lugar: R$ 1.000,00 + troféus e brindes;

2º lugar: R$ 700,00 + troféus e brindes;

3º lugar: R$ 500,00 + troféus e brindes;

4º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes;

Demais categorias: troféus e brindes para as quatro melhores duplas.

A orla da Praia dos Namorados também receberá atrações musicais nos dois dias de evento. No sábado (2), a animação ficará por conta da Banda 4 Regra 3, a partir das 15h. Já no domingo (3), no mesmo horário, o grupo New Samba agitará as areias americanenses.

“Estamos na reta final das inscrições e convidamos todos os atletas a participarem desta primeira edição do nosso Torneio de Beach Tennis. Será um evento de alto nível, com uma grande estrutura de apoio, quadras com material novo e diversas opções de gastronomia, entretenimento e lazer para toda a família. Vamos fazer uma linda festa na Praia dos Namorados”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

