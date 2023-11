Roubou. Um homem levou 2 frascos de desodorante

de um supermercado na Cidade Jardim em Americana, foi detido mas depois liberado esta quinta-feira.

A Polícia Militar conseguiu deter o homem de 40 anos após furto em comércio. A equipe do Rádio Patrulhamento Com Motocicletas, cabo Fábio e soldado Guilherme, recebeu uma solicitação e seguiu para um estabelecimento comercial, na Rua das Rosas.

Ao chegar ao local, os policiais apuraram confirmaram a história. O rapaz foi detido por funcionários do comércio quando tentava fugir.

De acordo com a PM, o homem ainda chegou a ameaçar a proprietária do estabelecimento. Com o apoio da equipe da PM, sargento Danilo e soldado Dezan, o rapaz que possui antecedentes criminais por furto e roubo foi encaminhado para a unidade da Polícia.

O delegado determinou a investigação por furto e ainda elaborou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de ameaça. Após a comunicação da ocorrência, o homem foi liberado.

