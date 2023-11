Ludmilla criticou a postura do bolsonarista Thiago Gagliasso,

deputado estadual do PL, durante a votação que concedeu a ela a Medalha Tiradentes, honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para figuras pretas. Thiago é o irmão menos famoso do ator Bruno Gagliasso.

Ela disse que parlamentar é racista e já se desentendeu com ela no passado. “A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E eu estava acompanhada de um cara. Daí ele conheceu esse cara.

E eu estava acompanhada de um cara. Daí ele conheceu esse cara. Ele chegou nesse cara, na minha frente, e falou: ‘Tanta mina gata na festa e você está com essa macaca?’”

