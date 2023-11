Não tem como negar que, com o passar do tempo, os smartphones começaram a ter um papel mais significativo na vida das pessoas. Seja como ferramenta de trabalho, ou meio de comunicação, já não é mais possível sair de casa sem conferir se o queridinho eletrônico está ao alcance das mãos.

Só que cuidar de um aparelho começa no minuto em que o tiramos da caixa. É preciso sempre se atentar ao manual de cada fabricante e suas especificações. Principalmente, quando o assunto é a bateria, a parte que mais requer cuidado a longo prazo. Existem também outros hábitos certeiros que podem minimizar os efeitos da técnica da obsolescência programada – que é quando um produto vem de fábrica predisposto a parar de funcionar após determinado período.

Por isso, a seguir, há sete dicas de ouro que valem a prática para que o smartphone tão amado desfrute de mais momentos ao lado da pessoa que apostou em seu potencial.

1 – Cuidado dobrado com a bateria

É necessário fazer recargas completas e com uso de acessórios originais e de qualidade para que ela dure mais. Além disso, o ideal é nunca deixar para carregar o aparelho quando a bateria zerar, porque isso pode reduzir sua vida útil e a capacidade de reter energia.

Atenção também para o brilho da tela e para muitos aplicativos rodando simultaneamente no aparelho. Se quiser economizar bateria, também é bom se atentar a esses dois fatores.

2 – Evite deixar o armazenamento cheio

Remover com certa frequência apps e arquivos desnecessários é fundamental. A falta de espaço ocasiona travamentos, lentidão e reduz tanto a performance do smartphone quanto sua vida útil.

3 – Atenção aos ambientes onde seu celular repousa

Quem é que num dia quente, seja na praia ou na piscina, nunca deixou o smartphone exposto mais do que deveria ao sol?! Pois é, mas essa atitude também pode prejudicar seu tempo de vida, devido ao superaquecimento do dispositivo. Ao levar seu celular para diferentes lugares, é essencial guardá-lo adequadamente. Isso também vale para aquela escapadinha no banheiro enquanto se toma banho, porque mesmo aparelhos à prova d’água estão sujeitos à oxidação. E, nesse caso, o vapor da água é o grande vilão.

4 – Desligue o aparelho mais vezes

Se a dica em cena vale para computadores, como já deve ter ouvido por aí, também pode apostar que serve para os celulares. O simples fato de reiniciar o sistema do dispositivo com a iniciativa de desligá-lo ajuda a limpar a memória RAM e a otimizar sua performance.

5 – Proteja o hardware

O uso de cases e películas fazem toda a diferença tanto na preservação estética quanto nos cuidados com o software do smartphone. Isso porque quedas, batidas e contato com líquidos podem prejudicá-lo. Comprar esses itens de boas marcas, como a da Customic, por exemplo, faz o aparelho sobreviver por mais tempo.

Pronto, agora já é possível colocar em ação as dicas em cena. Convenhamos que são hábitos fáceis e práticos para poupar o bolso e aumentar a produtividade e a eficiência do seu dispositivo mais querido dos últimos tempos.

