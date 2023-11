Maus-tratos. Cachorrinhos acorrentados no Jardim Europa, em Santa Bárbara

Maus-tratos. O Portal Novo Momento recebeu imagens de dois cães de pequeno e médio porte, que vivem acorrentados ao portão, de uma casa localizada na rua Alexandre Bell, na divisa entre os bairros Frezarin e o Jardim Europa.

De acordo com a Lei 9.605/98, manter animais em condições que causem estresse contínuo é caracterizado maus-tratos e a pena varia de 3 meses a um ano e multa.

Desde 2009 o município regulamentou por Lei o Disk Denúncia, mas em contato com a GCM, o NM obteve a informação de que seria aberto um protocolo por conta do excesso de denúncias recebidas pela corporação do mesmo caso – cerca de 5 por dia.

Os animais estão presos numa corrente de aproximadamente 1 metro. A tigela de ração estava numa distância difícil de ser alcançada, entre eles havia água e fezes.

