A exposição “Acervo do MAC – Novas Obras doadas pelo Itaú Cultural”

foi aberta nesta terça-feira (21), no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana. A entrada é gratuita e a atração poderá ser visitada até 31 de janeiro de 2024, de segunda a sexta, das 9h às 17h. O MAC Americana fica no CCL – Centro de Cultura e Lazer, à Av. Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

A exposição é composta por gravuras dos artistas plásticos Christina Parisi, Cláudio Tozzi, Gilberto Salvador, Renina Katz e Silvio Oppenhein. A seleção faz parte de um total de 57 obras doadas pelo Itaú Cultural.

“Convidamos a todos para prestigiar a exposição de obras de gravuras do acervo do Itaú Cultural, que está acontecendo no Museu de Arte Contemporânea de Americana”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O acervo do MAC Americana é atualmente composto por 412 obras, que incluem ainda objeto, vídeo-arte e elementos de instalações de autores de todo o país.

Sobre os artistas

Claudio Tozzi é mestre em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP). Participou da Bienal de São Paulo e da Bienal de Veneza e criou painéis para espaços públicos de São Paulo, como Zebra, colocado na lateral de um prédio da Praça da República e outros ainda na Estação Sé do Metrô, na Estação Barra Funda do Metrô, no edifício da Cultura Inglesa; e no Rio de Janeiro, na Estação Maracanã do Metrô Rio.

Renina Katz cursou a Escola Nacional de Belas Artes – ENBA, no Rio de Janeiro e licenciou-se em desenho pela Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil. Há 28 anos é docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na qual apresenta teses de mestrado e doutorado.

Silvio Oppenheim cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), e desenvolve novas técnicas de desenho e pintura. Dedica-se ao aprendizado de xilogravura e os cursos de desenho e gravura em metal da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), ministrados por artistas plásticos reconhecidos.

Gilberto Salvador formou-se em arquitetura em 1969 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU/USP, onde mais tarde atuou como professor.

Christina Parisi cursou especialização em desenho e história da arte na Fundação Armando Alvares Penteado – Faap. Em 1980, ganha o Prêmio Revelação do Ano da Associação Paulista de Críticos de Arte.

Itaú Cultural

O Itaú Cultural (IC) é uma organização voltada para a pesquisa e a produção de conteúdo e para o mapeamento, o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. Dessa maneira, contribui para a valorização da cultura de uma sociedade tão complexa e heterogênea como a brasileira.

