Black Friday. Tivoli terá estacionamento gratuito nesta sexta

Nesta sexta-feira, dia 24, a Black Friday vai ser mais que especial para os consumidores do Tivoli Shopping, que terão estacionamento gratuito. Os clientes encontrarão descontos imperdíveis de até 70% em grande parte das lojas.

Além disso, o shopping funcionará com horário estendido, das 10h às 23h.

Com o objetivo de proporcionar maior conforto aos clientes, também é possível adquirir os produtos através do WhatsApp do shopping, pelo número (19) 98113-4188.

