O vereador Willian Souza (PT) apresentou moção de apoio

ao advogado João Guedes, que passou por abordagem policial, no último dia 16 de novembro, enquanto atuava em assembleia de trabalhadores na cidade de Americana. O documento, apresentado durante a sessão da Câmara de Sumaré desta terça-feira (21), recebeu 18 votos favoráveis em plenário.

Na moção, o vereador explica que “Dr. João Guedes, advogado inscrito na OAB Sumaré, recebeu voz de prisão, ao intermediar uma discussão entre trabalhadores, dirigentes sindicais e a Polícia Militar, na portaria da empresa Malcon Metalúrgica”. De acordo com o documento, “toda a ação foi registrada em fotos e vídeos, largamente compartilhados pelas redes sociais, gerando forte repercussão pela forma como o advogado foi tratado pelos agentes”.

Segundo Willian, que fez uso da tribuna para demonstrar seu apoio ao advogado, “Dr. João Guedes mostrou conduta irreparável durante toda a abordagem, mantendo a seriedade e a firmeza sem perder o controle diante do flagrante abuso a que estava sendo submetido. Como ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, considero absolutamente inadmissível que um profissional do Direito, em pleno exercício de suas atividades, seja submetido a uma abordagem truculenta e desrespeitosa por parte de agentes de segurança do estado, e repudio com veemência qualquer ato que viole princípios basilares do Estado Democrático de Direito”, afirmou.

O apoio gerou comoção entre os parlamentares. O vereador Alan Leal (Patriota) ressaltou o respeito que tem pela história do colega e a dor que sentiu ao assistir aos registros do ocorrido. Já o vereador Ulisses Gomes (PT), atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo, manifestou a solidariedade da comissão ao advogado e destacou a tristeza de acompanhar os acontecimentos justamente no mês da Consciência Negra. Os vereadores João Maioral (PDT), Gilson Caverna (PSB), Rudinei Lobo (PL), Tião Correa (PSDB) e o presidente Hélio Silva (Cidadania) também demonstraram sua indignação diante da abordagem sofrida por Dr. João Guedes.

38ª SESSÃO ORDINÁRIA

Também na última reunião da Câmara, foram votadas três moções de congratulação e uma de pesar, além de nove projetos de decreto legislativo que concedem o Título de Cidadão Sumareense a nove homenageados.

Os vereadores aprovaram ainda, com 19 votos favoráveis e um voto contrário, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 263/2023. De autoria do prefeito Luiz Dalben, Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) estima a receita e fixa as despesas, no montante de R$1.347.045.000,00, para o exercício de 2024.

