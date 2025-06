Instagram e suas 3 novidades: startup de Americana comenta

O Instagram anunciou três novidades de impacto que prometem transformar a forma como usuários e marcas se relacionam com a plataforma: a função de reposts nativos no feed, a possibilidade de reorganizar as postagens no perfil e a mudança da idade mínima para criação de contas, que agora passa a ser 16 anos.

A atualização está sendo vista com entusiasmo por agências e profissionais de social media. De acordo com a All Mood – Comunicação e Marketing, agência de Americana especializada em redes sociais, essas novidades exigem atenção estratégica e trazem oportunidades para otimizar o conteúdo digital, especialmente para empresas da Região Metropolitana de Campinas.

🔁 Repostagens nativas no feed

Uma das funções mais pedidas nos últimos anos agora está em fase de testes: o Instagram vai permitir que os usuários repostem publicações de outros perfis diretamente no feed, sem precisar recorrer a aplicativos externos ou capturas de tela.

A funcionalidade funciona de forma semelhante ao “retweet” do X (antigo Twitter), com crédito automático ao autor original e visibilidade nativa no perfil de quem repostou. A expectativa é que isso aumente o engajamento orgânico e promova conteúdos colaborativos, especialmente entre marcas, influenciadores e parceiros.

📁 Organização do perfil sob controle do usuário

Outra novidade muito bem recebida é a possibilidade de reorganizar manualmente a ordem das publicações no perfil. Isso significa que o usuário poderá destacar conteúdos estratégicos — como lançamentos, campanhas ou momentos especiais — no topo da grade, sem depender da ordem cronológica.

Para empresas e criadores, isso abre espaço para curadoria de conteúdo, campanhas temáticas e experiências mais imersivas no próprio perfil.

🔞 Idade mínima passa de 13 para 16 anos (instagram)

Reforçando as diretrizes de segurança digital e proteção infantil, o Instagram aumentou a idade mínima para criação de contas de 13 para 16 anos. A mudança se aplica a novos usuários e é parte de um movimento global da Meta para tornar suas plataformas mais seguras para adolescentes.

Contas já existentes de jovens entre 13 e 15 anos continuarão ativas, mas com restrições adicionais de privacidade e anúncios, como forma de proteção contra abusos e exposição indevida.

📍 Impacto local e adaptação

Para a All Mood, as atualizações representam um novo ciclo de oportunidades criativas e estratégicas. “Essas mudanças reforçam o posicionamento do Instagram como uma plataforma dinâmica e centrada no usuário. Marcas regionais que souberem usar essas ferramentas com inteligência vão se destacar ainda mais”, afirma a equipe da agência.

Sobre a All Mood – Comunicação e Marketing

Com base em Americana (SP), a All Mood é uma agência jovem e dinâmica, especializada na criação de estratégias completas para redes sociais. Seu trabalho combina criatividade, conteúdo relevante e performance mensurável, com foco em gerar resultados reais para marcas da Região Metropolitana de Campinas e interior paulista. A equipe, formada por profissionais de social media, design, redação e mídia, atua end-to-end — desde o planejamento editorial e produção visual até a gestão de anúncios e análises de desempenho. Entre suas entregas destacam-se campanhas orgânicas, lançamentos de produtos, produção audiovisual e otimização de perfis para impulsionar posicionamento, engajamento e geração de leads. No Instagram, o perfil @allmoodmarketing é um showroom dos projetos da agência, com posts que exploram tendências, cases de sucesso, dicas práticas e bastidores criativos — refletindo uma comunicação moderna, autêntica e alinhada com as demandas do mercado regional.

