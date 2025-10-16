O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) anuncia a abertura de um Concurso Público, com o objetivo de contratar profissionais para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação.
Leia + notícias de Economia, emprego e mercado
De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes áreas de atuação:
- Assistente em Administração (11 vagas)
- Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (2 vagas)
- Técnico de Laboratório/ Área: Mecânica (2 vagas)
- Técnico de Laboratório/Área: Mecatrônica (2 vagas)
- Técnico de Laboratório/Área: Mecatrônica (1 vaga)
- Médico/Área: Psiquiatria (1 vaga)
- Nutricionista (4 vagas)
Podem participar candidatos com nível médio ou superior.
Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, fazendo jus à remuneração, cujo valor varia de R$ 3.029,89 a R$ 8.692,32.
Os interessados podem se inscrever no período de 21 de outubro de 2025 a 24 de novembro de 2025, de forma online. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 120,00 a R$ 150,00.
Instituto Federal
A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 14 de dezembro de 2025.