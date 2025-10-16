O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) anuncia a abertura de um Concurso Público, com o objetivo de contratar profissionais para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação.

De acordo com o edital, as oportunidades são para as seguintes áreas de atuação:

Assistente em Administração (11 vagas)

Técnico de Laboratório/Área: Mecânica (2 vagas)

Técnico de Laboratório/Área: Mecatrônica (2 vagas)

Técnico de Laboratório/Área: Mecatrônica (1 vaga)

Médico/Área: Psiquiatria (1 vaga)

Nutricionista (4 vagas)

Podem participar candidatos com nível médio ou superior.

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, fazendo jus à remuneração, cujo valor varia de R$ 3.029,89 a R$ 8.692,32.

Os interessados podem se inscrever no período de 21 de outubro de 2025 a 24 de novembro de 2025, de forma online. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 120,00 a R$ 150,00.

Instituto Federal

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 14 de dezembro de 2025.