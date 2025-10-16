O Senado uruguaio aprovou nesta quarta-feira (15) o projeto de lei da “Morte Digna”, que autoriza a eutanásia em determinadas condições. A lei garante o direito à morte assistida para maiores de idade mentalmente aptos que enfrentem doenças incuráveis ou sofrimentos insuportáveis, incluindo também estrangeiros residentes no país.

Com isso, o Uruguai se torna o primeiro país da América Latina

a legalizar a eutanásia por lei, juntando-se a nações como Canadá, Países Baixos e Espanha.

Segundo uma pesquisa recente, mais de 60% dos cidadãos apoiam a medida.

O projeto segue agora para sanção do Poder Executivo, que deverá regulamentar o procedimento em até 180 dias.

Já no Equador, a autorização da Suprema Corte em um caso abriu precedente.

