O Instituto Jr Dias realizou na terça-feira (10) a entrega de mais de 400 litros de leite ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. A doação é fruto da entrada solidária do Festival de Ginástica Rítmica “Moana: Um Mar de Aventuras”, que aconteceu no dia 06 de dezembro no Ginásio de Esportes Roberto Polati, que contou com apresentações de ginástica e abertura especial da modalidade Karatê.

O festival, que reuniu alunos, famílias e a comunidade, reforça o compromisso do Instituto Jr Dias com o esporte, a cidadania e a solidariedade. A instituição oferece mais de 10 modalidades totalmente gratuitas, além de promover ao longo do ano diversos eventos e ações sociais voltadas à qualidade de vida para todos.

Ao realizar a entrega dos leites, o vice-presidente do Instituto Jr Dias, Rafael Beri, comemorou o resultado alcançado pela entrada solidária: “É emocionante ver como a comunidade abraça nossas causas. Cada litro arrecadado representa esperança e cuidado. Isso mostra que juntos conseguimos transformar vidas.”

A arrecadação e doação do leite representam mais uma iniciativa realizada com sucesso, mostrando a força da união entre esporte e responsabilidade social. O Fundo Social utilizará os itens para atender famílias em situação de vulnerabilidade no município. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelas redes sociais oficiais do Instituto.