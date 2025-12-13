O americanense Oscar decidiu que não voltará a atuar profissionalmente, decisão já comunicada ao São Paulo, que o retirou do planejamento de 2026.

Aos 34 anos, o meia ainda discutirá sua rescisão e deve oficializar a aposentadoria nos próximos dias.

No mês passado, ele sofreu um mal súbito durante exames, foi internado na UTI e diagnosticado com síncope vasovagal.

Pessoas próximas ao jogador relataram à reportagem que a cena do desmaio foi ‘forte’, e que o atleta teria ficado 50 segundos sem pulso no dia do desmaio.

Oscar jogou pouco no SPFC

Contratado no início da temporada, o jogador soma 2 gols e 5 assistências, nos 21 jogos que disputou com o São Paulo.

