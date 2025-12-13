Um Fiat Mobi novo roubado em Nova Odessa foi logo recuperado em Americana após ação da Gama esta semana. O carro era da categoria treking e já estava com a placa alterada. O carro foi recuperado no final da tarde da quinta-feira.
O alerta foi dado quando o veículo entrava em Americana. E a placa teve trocada apenas uma letra.
GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
Fiat Mobi Localizado
Vtr 246 Subinsp Caue
Gcm A Rodrigues Data 11/12/25 Horário 16:00 Local Rua Cadiz, 83 Jd Boer
Informado via rádio um veiculo Fiat Mobi Treking com adulteração na placa onde em pesquisa retorna como veiculo nao encontrado TJB-6Y93 entrando no município de Americana.
Equipes efeturam patrulhamento onde pelo bairro Bertoni foi localizado o carro ja com placa TJB- 6C93 produto de furto por Nova Odessa.
Veiculo apresentado a autoridade policial e restituído ao proprietário
