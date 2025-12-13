Vereador de Americana esteve reunido com a secretária municipal de Meio Ambiente

O vereador Lucas Leoncine (PSD) reuniu-se na quarta-feira (10) com a secretária municipal de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, para discutir demandas de zeladoria em diversos bairros e projetos de arborização com espécies nativas em Americana.

De acordo com o parlamentar, seu gabinete recebe regularmente solicitações para intermediação, junto à prefeitura, de serviços de manutenção em praças, poda e limpeza de áreas públicas. “Nós estamos nas ruas diariamente conversando com os moradores e encaminhamos indicações para limpeza, capinação e poda em áreas públicas, é um trabalho constante. Reforcei a necessidade de atenção em algumas áreas, principalmente sobre o problema de resíduos descartados e a manutenção dos playgrounds das praças”, disse.

Ainda na reunião, Leoncine questionou sobre o cronograma de substituição de árvores exóticas e comprometidas e plantio de espécies nativas. “Nós temos alguns pontos com queda de árvores constantes, como é o caso da Avenida Armado Salles de Oliveira e na Praça Luiz de Boni. Propomos recentemente que a prefeitura reforce o plantio de novas espécies adequadas à arborização urbana em Americana e nesta reunião pudemos discutir os planos de investimentos e cronograma de ações”, concluiu.