Americanense Rennan brilha com novo hit. A música “Alô Virgínia”, lançada há poucos dias e gravada pelo Grupo Chocolate, já virou febre nas redes.
A canção é composta por Rennan em parceria com Marcelinho da Turma do Pagode e Walace Costa. O músico vê o hit ganhar força após a influenciadora Virgínia Fonseca compartilhar e até fixar o áudio em seu perfil.
O engajamento fez a canção explodir, acumulando milhares de vídeos no Instagram e TikTok e impulsionando o nome do artista em todo o país.
Americanense com o hit Alô Virgínia
