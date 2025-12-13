Americanense Rennan brilha com novo hit. A música “Alô Virgínia”, lançada há poucos dias e gravada pelo Grupo Chocolate, já virou febre nas redes.

A canção é composta por Rennan em parceria com Marcelinho da Turma do Pagode e Walace Costa. O músico vê o hit ganhar força após a influenciadora Virgínia Fonseca compartilhar e até fixar o áudio em seu perfil.

O engajamento fez a canção explodir, acumulando milhares de vídeos no Instagram e TikTok e impulsionando o nome do artista em todo o país.

