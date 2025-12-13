Um alerta de tempo severo que deve atingir as regiões Sul, Centro-Oeste e parte do Sudeste até domingo (14/12) foi emitido pela Climatempo, a maior e mais reconhecida empresa de consultoria meteorológica e de previsão do tempo do Brasil e da América Latina, destacando que os temporais esperados podem trazer volumes de chuvas acima da média do mês, elevando riscos de alagamentos, enxurradas, ventos fortes e interrupções operacionais. Em regiões como São Paulo, que ainda sofrem com os estragos decorrentes dos fortes ventos desta semana, a situação pode ser ainda mais complexa.

Para as empresas que atuam com logística, equipes externas, concessionárias de serviços essenciais como energia e saneamento, infraestrutura e atendimento ao público, é fundamental estarem atentas aos alertas, a fim de mitigarem possíveis impactos. A previsão é de alto potencial para tempestades no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com risco de granizo, rajadas acima de 80 km/h e chuvas volumosas.

“Com as informações meteorológicas recebidas antecipadamente por meio de boletins e alertas é possível já prever os transtornos operacionais decorrentes das tempestades e planejar os ajustes preventivos com dias de antecedência, algo que é crucial para reduzir os impactos do tempo severo nas operações das empresas de diferentes setores que são influenciadas pelo clima”, afirma o meteorologista Pedro Regoto, Head de Operações da Climatempo.

A Climatempo atua apoiando as empresas na temporada de eventos extremos com inteligência meteorológica que abrange o SMAC – Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo – foi esta plataforma que identificou o tempo severo e emitiu o alerta.

“Com o SMAC, as empresas cujas operações têm potencial de serem afetadas pelo clima podem ampliar a cobertura de alertas, identificar adversidades com mais agilidade e ganhar tempo de resposta, assegurando mais segurança operacional e continuidade dos negócios”, observa o meteorologista Vitor Hassan, Head de Serviços para Energia da Climatempo.

Com as soluções de inteligência climática é possível antecipar riscos meteorológicos, planejar equipes e operações com mais segurança, reduzir custos com paradas, danos e emergências e tomar decisões estratégicas com base em dados.

De acordo com o meteorologista Thiago Aires, Head de Serviços para Infraestrutura da Climatempo, o conhecimento antecipado sobre a possibilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos é, ainda, uma forma de ajudar as empresas a se preparem para atender o aumento de demandas por geradores de energia, e, em caso de ondas de calor, também para reforçar o abastecimento de produtos como alimentos e bebidas, ventiladores, circuladores de ar e aparelhos de ar condicionado.

Sobre a Climatempo

A Climatempo é a maior e mais reconhecida empresa de consultoria meteorológica e previsão do tempo do Brasil e da América Latina, oferecendo soluções personalizadas para diversos setores da economia. Com tecnologia avançada e uma equipe de especialistas altamente qualificada, a empresa fornece previsões precisas e análises climáticas estratégicas para auxiliar na tomada de decisão em segmentos como energia, infraestrutura, agronegócio, setores públicos, entre outros. Para o público em geral, fornece informações sobre o clima por meio do seu website e aplicativos. Juntos, esses canais alcançam, em média,20 milhões de usuários mensalmente.

Comprometida com a inovação, foi a primeira empresa privada a oferecer análises climáticas customizadas no mercado brasileiro e, em 2015, instalou o LABS Climatempo no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (SP), para atuar na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, oceanografia e cidades inteligentes.

Fundada em 1988, a Climatempo foi adquirida, em 2019, pela StormGeo, empresa líder global em serviços de inteligência meteorológica e suporte à decisão, sediada na Noruega, com presença em 26 países e 550 funcionários, e que, desde 2021, integra o grupo Alfa Laval, líder global no fornecimento de produtos nas áreas de transferência de calor, separação e manuseio de fluidos.