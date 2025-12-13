A pediatra Adriana Carina Polito Cardoso iniciou nesta quarta-feira (10) o cumprimento da pena de nove meses, em regime aberto, após ser condenada por difamar o ex-diretor do Hospital Municipal, Luís Antônio Adamson.

A denúncia surgiu após um vídeo de 2021, no qual ela o acusa de irregularidades. Adriana afirma ser vítima de injustiça e diz enfrentar problemas de saúde enquanto cumpre a decisão judicial.

Esposa do ex-vereador Dr Daniel, ela foi candidata a vereadora no ano passado, mas não passou pelo crivo das urnas.

Adriana e o mandato de Dr Daniel

No mandato do marido, ela era tida como quem mandava no gabinete, contratando e demitindo assessores. Ela chegou a denunciar parte da imprensa por cobrar para noticiar fatos positivos do marido. Também ocupou cargo de direção na saúde no começo do governo Chico Sardelli (PL) e saiu atirando.

